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Erzincanlı badmintonculardan NAVEK'te dört madalya

7-11 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen NAVEK Türkiye International Challenge 2026'da Erzincanlı milli badmintoncular, Türkiye'nin 6 madalyasından 4'ünü kazandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:45

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzincanlı badmintonculardan NAVEK'te dört madalya

Erzincanlı sporcuların başarısı:

İstanbul'da gerçekleştirilen NAVEK Türkiye International Challenge 2026 turnuvasında Erzincanlı milli badmintoncular öne çıktı. Organizasyon 7-11 Ekim tarihlerinde yapıldı ve 32 ülkeden sporcular katıldı.

Erzincanlıların madalya detayları:

Turnuvada Türk millî takımının kazandığı toplam 6 madalyanın 4'ü Erzincanlı sporcular tarafından elde edildi. Çift kadınlar kategorisinde Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin gümüş madalya kazanırken, aynı kategoride Yasemen Bektaş de gümüş madalyanın sahibi oldu. Çift erkekler kategorisinde mücadele eden Emre Sönmez ise bronz madalya elde etti.

Turnuvanın genel görünümü:

Türkiye adına alınan madalyalar, milli takımın uluslararası arenadaki rekabet gücünü gösteriyor. Erzincanlı sporcuların başarısı ise bölgesel spor altyapısının sonuç verdiğine dair önemli bir işaret olarak değerlendirilebilir.

ERZİNCANLI BADMİNTONCULARDAN ULUSLARARASI TURNUVADA 4 MADALYA

ERZİNCANLI BADMİNTONCULARDAN ULUSLARARASI TURNUVADA 4 MADALYA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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