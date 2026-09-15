Dolar 48,6371 +0,03%
Euro 56,1592 +0,03%
Bist 14.005,64 -1,62%
Altın Gram 6.745,41 -0,88%
EUR/USD 1,1542 -0,13%
Brent Petrol 102,61 +1,60%
--°

Erzincanlı gençler Kars'ta kürsüye çıkarak 13 madalya elde etti

Değer Erzincan projesiyle yetişen karateciler, Kars'taki Türkiye Yıldızlar Ligi 2. etapta 4 altın, 1 gümüş ve 8 bronzla toplam 13 madalya elde etti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzincanlı gençler Kars'ta kürsüye çıkarak 13 madalya elde etti

Kars'ta düzenlenen yarışmada erzincanlı sporcular öne çıktı:

Erzincanlı sporcular, Kars'ta gerçekleştirilen Türkiye Karate Yıldızlar Ligi 2. Etap Müsabakalarında toplam 4 altın, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 13 madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Sporcular, "Değer Erzincan" projesi kapsamında farklı yaş ve sıkletlerde mücadele etti.

Türkiye birincileri:

Organizasyonda Türkiye birinciliğine yükselen sporcular şunlar oldu: Hayrunnisa Eren (11 yaş, 32 kilo), Elif Sude Selçuk (11 yaş, 35 kilo), Miraç Alp Korkmaz (11 yaş, 38 kilo) ve Enes Talha Öğütçü (12 yaş, 52 kilo). Bu sonuçlar, Erzincanlı gençlerin alt yaş kategorilerinde öne çıktığını gösterdi.

ikincilik ve üçüncülükler:

Türkiye ikinciliğini Çağan Bağcı (11 yaş, 45 kilo) elde ederken, Türkiye üçüncüsü olan sporcular arasında Seher Nur Akdemir (9 yaş, 26 kilo), Elif Buğlem Dinç (11 yaş, 32 kilo), Cihangir Karakaya (11 yaş, 42 kilo), Yiğit Emre Eryılmaz (11 yaş, 45 kilo), Osman Ayhan (11 yaş, 52 kilo), Arda Mehmet Özdal (12 yaş, 40 kilo), Zeynep Miray Bingöl (13 yaş, 44 kilo) ve Yusuf Ayaz Gülsever (13 yaş, 45 kilo) yer aldı.

sonuçların değerlendirilmesi:

Genç yaş gruplarındaki bu başarı, ilçede yürütülen çalışma programlarının ve Değer Erzincan projesinin sonuç vermeye başladığını işaret ediyor. Farklı yaş ve sıkletlerde elde edilen madalyalar, takımın derinliğini ve gelecekteki turnuvalar için umut vadeden bir tabloyu ortaya koyuyor.

ERZİNCANLI KARATECİLERDEN TÜRKİYE YILDIZLAR LİGİ’NDE 13 MADALYA

ERZİNCANLI KARATECİLERDEN TÜRKİYE YILDIZLAR LİGİ’NDE 13 MADALYA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop'ta gençlerin bayrak yarışı Atatürk'ün 98. yılına renk kattı
images

Kırklareli'den olimpiyat pistine: 16 yaşındaki judocunun hedefi dünya şampiyonlu...
images

Aliağa FK'de disiplin ve hücum isteği iki galibiyete taşıdı
images

Sinop'ta genç hamleler: İlköğretim Haftası satranç turnuvasında strateji öne çık...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da 1,5 milyar liralık hareketliliğe sahip finans ağı çökertildi

Okula ilk gün şenliği: Mersin'de çocuklar oyun ve keşifle buluştu

Söğüt'te ülkü ocakları çadırı ve bozkurt figürleri şenlikte öne çıktı

Görme engelli Özcan Şaylı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ni kazandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi