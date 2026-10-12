Erzincanlı karateciler Yusufeli'de 12 madalya ile döndü

Erzincanlı sporculardan Yusufeli'de 12 madalyalık performans

Erzincanlı karateciler, Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Spor Toto Türkiye Karate Yıldızlar Ligi 3. Etap Müsabakaları'nda toplam 12 madalya kazanarak dikkat çekti.

Organizasyon, 10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi ve Erzincan kafilesi mücadele ettiği kategorilerde sıkça kürsüye çıktı.

altın kazanan isimler:

Erzincanlı sporculardan Hayrunnisa Eren, Elif Sude Selçuk, Osman Ayhan ve Enes Talha Öğütçü kendi kategorilerinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

gümüş ve bronz madalyalar:

Elif Buğlem Dinç, Çağan Bağcı, Şerafettin Buğra Ateş ve Aslıhan Dila Karakaş gümüş madalya kazanırken; Cihangir Karakaya, Yiğit Emre Eryılmaz, Yusuf Ayaz Gülsever ve Belinay Ofluoğlu bronz madalyayla kürsüye çıktı.

Bu sonuçlarla Erzincanlı sporcular, lig etaplarında topladıkları madalyalarla il bazında güçlü bir varlık gösterdi. Yarışmanın tarihleri ve madalya dağılımı, kent sporunun genç kategorilerdeki gelişim göstergesi olarak değerlendirilebilir.

ERZİNCANLI KARATECİLER TÜRKİYE YILDIZLAR LİGİ’NDE 12 MADALYA KAZANDI