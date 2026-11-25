Erzincanlı sporcular ankara'da uluslararası turnuvayı 11 madalyayla tamamladı:

Ankara'da düzenlenen NAVEK Türkiye International Future Series 2026 Badminton Turnuvası'nda 20 ülkenin yer aldığı organizasyonda Erzincanlı sporcular önemli bir başarıya imza attı. Takım, farklı kategorilerde elde ettiği sonuçlarla turnuvayı toplam 11 madalya ile tamamladı.

Madalya dağılımı ve isimler:

Erzincan temsilcileri turnuvada 2 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı. Gümüş madalyayı karışık çiftler kategorisinde Gökay Göl ve Nisanur Çimen elde etti. Semih Başakın ise çift erkekler ve karışık çiftler olmak üzere iki ayrı bronz madalya kazandı.

Diğer bronz madalyalar şu sporcular tarafından alındı: Ece Başakın (karışık çiftler), Aleyna Korkut (tek kadınlar), Cansu Erçetin ve Elif İkra Özyiğit (çift kadınlar), Emirhan Budak (çift erkekler), Tuğçe Nur Korkmaz (karışık çiftler) ve Benu Burat (tek kadınlar).

Sonuçların önemi ve değerlendirme:

Uluslararası bir organizasyonda elde edilen bu madalya sayısı, Erzincanlı badmintoncuların uluslararası arenada rekabetçi bir seviyede olduğunu gösteriyor. Farklı kategorilerde kazanılan madalyalar, hem çiftler hem de bireysel disiplinlerde bölgenin derinliğini ortaya koydu.

Turnuvanın tamamlanmasıyla birlikte Erzincanlı sporcuların performansı, ilerleyen dönemlerde yapılacak uluslararası mücadeleler için umut verici bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Organizasyon, il sporcularının deneyim kazanması ve uluslararası arenada görünürlüklerini artırması açısından da önem taşıdı.

ERZİNCANLI BADMİNTONCULARDAN ULUSLARARASI TURNUVADA 11 MADALYA