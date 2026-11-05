Erzincanspor’un geleceği için ortak yol haritası belirlendi

Vali Aydoğdu başkanlığında değerlendirme

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Erzincansporun mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri masaya yatırıldı. Katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

görüşülen başlıklar:

Toplantıda takımın güncel durumu, hedefleri ve ileriye dönük çalışmaları ele alındı; paydaşlar, kulübün sürdürülebilir başarısı için yapılması gerekenleri değerlendirdi.

destek çağrısı:

Erzincanspor’un genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu, şehrin tüm kesimlerinin takıma sahip çıkmasının önemine dikkat çekti. Aydoğdu, takımın en büyük gücünün taraftar olduğunu belirterek Erzincanlıları tribünleri doldurarak takıma destek olmaya davet etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU BAŞKANLIĞINDA, ERZİNCANSPOR'UN MEVCUT DURUMU VE GELECEK HEDEFLERİNİN ELE ALINDIĞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ