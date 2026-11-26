Erzin'de kontrolünü kaybeden araç direğe çarparak hurdaya döndü; sürücü yaralandı
Kazanın meydana geldiği yer ve koşullar:
Hatay'ın Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi İbrahim Sıtkı Kara Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndü.
Yaralıya müdahale ve soruşturma:
Kazada hafif yaralanan sürücü için olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralı, tedavi için Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.
HATAY’DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.
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