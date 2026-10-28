Erzurum 112'den Cumhuriyet Bayramı'na özel 'umuda açılan ilk sesiz' klibi

Erzurum 112'den 29 Ekim'e duygusal gönderme

Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladığı video kliple sosyal medyada dikkat çekti. Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ile acil çağrı merkezinin hayat kurtaran misyonunu bir araya getiren çalışma, kısa sürede çok sayıda izlenme ve paylaşım aldı.

Klibin mesajı:

'Umuda açılan ilk sesiz'

Her saniyenin önemini biliyoruz. Çünkü bazen bir çağrı bir hayata umut olabilir. Yaşamı koruyor, umudu büyütüyoruz. Huzur ve güveni birlikte sağlıyoruz. Cumhuriyetimizin aydınlattığı yolda ilerliyor, her gün her görevde milletimizin yanında yer alıyoruz. Umuda açılan ilk sesiz. Her çağrıda, her görevde hayat için görev başındayız. Çünkü Cumhuriyet, hepimizin ortak geleceğidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Sahadaki sorumluluk ve izleyici ilgisi:

Klipte, 112 çalışanlarının omuzlarındaki miras ve sorumluluk vurgulandı; her çağrının dikkatle karşılandığı, zamana karşı yarışılan anların anlatıldığı sahneler yer aldı. Erzurum 112'nin 7 gün 24 saat esasına göre milletin güvenliği ve sağlığı için sahada olduğu belirtilerek, personelin yaşamı koruma ve umudu büyütme kararlılığı ön plana çıkarıldı.

Çalışma, sosyal medya kullanıcılarından olumlu yorum ve alkış aldı; izleyiciler klibin hem içerik hem de duygusal ton açısından takdir edildiğini paylaştı. Erzurum 112'nin hazırladığı bu klip, Cumhuriyet değerleri ile acil hizmet anlayışını yan yana koyarak farkındalık yaratmayı amaçladı.

ERZURUM 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN VİDEO KLİP, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.