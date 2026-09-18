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Erzurum buluşmasında terörsüz Türkiye hedefi ve kardeşlik vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erzurum programında Cumhur İttifakı desteğiyle 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedeflerini anlattı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 21:11

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erzurum buluşmasında terörsüz Türkiye hedefi ve kardeşlik vurgusu

Erzurum'da düzenlenen programın özeti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı Erzurum'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamındaki "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" programına katıldı. Program, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu tarafından partinin ildeki faaliyetlerine ilişkin sunumla başladı.

toplantının akışı ve konuşmacılar:

Sunumun ardından söz alanlar arasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok yer aldı. Her konuşmacı partinin yerel çalışmaları ve birlik temasını öne çıkaran mesajlar verdi; programın kapanış konuşmasını ise Hayati Yazıcı yaptı.

terörsüz türkiye hedefinin vurguları:

Yazıcı konuşmasında güvenlik gündemine geniş yer ayırdı. Türkiye'nin bir süredir devam eden terör sorunu ve mücadele sürecine işaret eden Yazıcı, Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi'nin destek ve katkısına özellikle değindi. Yazıcı, Türkiye'nin yaklaşık 48-50 yıllık bir dönemde süregelen temel bir sorunla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti ve bu mücadelenin, askerimiz, polisimizi, jandarmamızı ve korucularımızı da kapsayarak sürdürülmekte olduğunu belirtti.

Yazıcı, birlik ve kardeşlik bağlarının korunmasının önemine vurgu yaparak terörün yalnızca ülke içindeki bir tehdit olmadığını; sınır ötesi etki ve desteklerle birlik ve bütünlüğe zarar verdiğini ifade etti. Konuşmada Terörsüz Türkiye ve bununla bağlantılı olarak terörsüz bölge hedeflerinin ön plana çıkarıldığı belirtildi; Yazıcı, bu kapsamda "kararlı bir şekilde yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz" mesajını verdi.

Toplantı, partinin hem yerel hem de ulusal düzeyde güvenlik ve istikrar hedeflerini vurgulayan açıklamalarla sona erdi. Yerel yönetimlerin ve milletvekillerinin katılımı, partinin Erzurum özelindeki çalışma ve hedeflerine dikkat çekti.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANI HAYATİ

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANI HAYATİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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