erzurum coğrafi işaretlerini geleceğe taşımaya odaklandı

Erzurum’da coğrafi işaretler bilgilendirme semineri

Erzurum Ticaret Borsası’nın kuruluşunun 80. yılı etkinlikleri çerçevesinde kentin zengin gastronomi mirasını ve yöresel değerlerini korumak amacıyla "Erzurum Coğrafi İşaretler Bilgilendirme Semineri" düzenlendi. Seminer, coğrafi işaretli ürünlerin korunması, markalaşması ve ekonomik katma değerin artırılmasındaki rollerini değerlendirmek için planlandı.

Etkinlik, Erzurum Ticaret Borsası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Erzurum Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

62 tescilli ürün ve hedef birincilik:

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, göreve geldikleri 2018 yılında kentte yalnızca 7 tescilli ürün bulunduğunu hatırlatarak, kısa sürede elde edilen gelişmeye dikkat çekti. Oral, "Bir hedef koyduk. Burada da bir ilke geliştirdik: ’Üreten Borsa, gelişen Erzurum, kazanan bir Türkiye’ için yola çıktık. Şu anda da 62 tescilli ürünle Türkiye üçüncüsüyüz. Bazen 4’e düşüyoruz ama hedefimiz birinci olmak inşallah. Bu kapsamda kurum personelimize, benim değerli meclis üyelerime, yönetim kurulu üyelerime, bu hedefte bizle beraber emek veren bütün kamu kuruluşlarımıza, bütün üniversitelerimize, her iki üniversitemize de gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu bir ekip işi" dedi.

tescil sonrası korunma ve canlandırma:

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan, coğrafi işaret almanın tek başına yeterli olmadığına vurgu yaptı. Gürkan, "Bir ürünün tescilini almak sadece yeterli değil. Çünkü şu anda ülkemizde bin 898 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Bunların yaklaşık yüzde 90’ı tarım ve gıdayla alakalı. Yani yaklaşık bin 700’e yakını tarım ve gıda ürünü. Bu bin 700’e yakın üründen 62 tane de bizim Erzurum ölçeğimizde tescilli ürünümüz var. İşte hepinizin bildiği üzeri 15 tane de başvurumuz var, şu anda başvuru sürecinde bekleyen şu anda. Hepinizin bildiği üzere işte Erzurum Oltu cağ kebabı var, Oltu taşı var, cıvil peyniri var ama aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş da bazı coğrafi işaretli ürünlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seminere katkı ve desteklerinden dolayı davetlilere plaket takdim edildi. Plaket töreninin ardından sunumlara geçildi ve etkinliğin bugün saat 16.00ya kadar devam edeceği belirtildi.

ERZURUM TİCARET BORSASI’NIN KURULUŞUNUN 80. YILI DOLAYISIYLA KENTİN KÖKLÜ GASTRONOMİ MİRASINI VE YÖRESEL DEĞERLERİNİ GELECEĞE TAŞIMAK, COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN KORUNMASI, MARKALAŞMASI VE KATMA DEĞERİNİN ARTIRILMASINDAKİ ROLÜNÜ DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA "ERZURUM COĞRAFİ İŞARETLER BİLGİLENDİRME SEMİNERİ" DÜZENLENDİ.