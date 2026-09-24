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Erzurum dayanışması meyvesini verdi: Ahmet Sami gen tedavisi için yurt dışına gidiyor

Erzurum'da 11 ay süren valilik onaylı kampanya, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül'ün girişimiyle tamamlandı; Ahmet Sami gen tedavisi için yurt dışına gidiyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum dayanışması meyvesini verdi: Ahmet Sami gen tedavisi için yurt dışına gidiyor

Kampanyanın dönüm noktaları:

Erzurum'da DMD kas hastası Ahmet Sami Yıldırım için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyası, 11 ay süren çalışmanın ardından tamamlandı. Kampanyanın eksik kalan kısmı, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül'ün devreye girmesi ve kentteki hayırseverlerin desteğiyle karşılandı. Aile, sürecin sonuna gelindiğinde il başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkanın sözleri ve ziyaretin atmosferi:

Ziyarette duygusal anlar yaşandı; aile, ilk günden beri destek veren ve kampanyanın son etapta tamamlanmasını sağlayan Adem Yurdagül'e minnettarlığını iletti. Yurdagül, hem kısa hem de kapsamlı açıklamalarda bulunarak, "Ahmet Sami bizim evladımızdır" dedi ve şöyle konuştu: "Ahmet Sami’nin mücadelesi hepimizin mücadelesiydi. Çok şükür, hayırseverlerimizin de desteğiyle bu zorlu süreci tamamladık ve evladımızın tedavi biletini aldık. Şimdi dualarımız onunla."

Yasal süreç ve tedavi planı:

Kampanyanın tamamlanmasının ardından gerekli yasal prosedürler hızla yürütüldü. Edinilen bilgiye göre Ahmet Sami ve ailesi birkaç gün içinde gen tedavisi için yurt dışına hareket edecek. Aile ve kampanyayı yürütenler, destek verenlere teşekkürlerini iletirken tedavi sürecinin takipçisi olacaklarını belirtti.

ERZURUM’DA DMD KAS HASTASI AHMET SAMİ YILDIRIM’IN YURT DIŞINDAKİ TEDAVİSİ İÇİN BAŞLATILAN VE 11...

ERZURUM’DA DMD KAS HASTASI AHMET SAMİ YILDIRIM’IN YURT DIŞINDAKİ TEDAVİSİ İÇİN BAŞLATILAN VE 11 AYDIR SÜREN VALİLİK ONAYLI YARDIM KAMPANYASI, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ERZURUM İL BAŞKANI ADEM YURDAGÜL’ÜN YOĞUN DESTEKLERİ VE GİRİŞİMLERİ SONUCU BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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