Erzurum havalimanı ağustosta iç hat hareketliliğiyle 106 bini geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Erzurum Havalimanı Ağustos 2026 döneminde yolcu, uçak ve yük trafiğine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Açıklama, havalimanının özellikle iç hat yolcu trafiğinde yüksek bir yoğunluk kaydettiğini gösterdi.

Ağustos verileri:

Ağustos ayında Erzurum Havalimanı'nda iç hatlarda 104 bin 901, dış hatlarda ise 1 bin 727 yolcu olmak üzere toplam 106 bin 628 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği; iç hatlarda 648, dış hatlarda 17 olmak üzere toplam 665 sefer şeklinde gerçekleşti. Ticari uçak trafiği ise iç hatlarda 559, dış hatlarda 12 olmak üzere toplam 571 olarak kayıtlara geçti.

Yük trafiğinde bagaj, kargo ve posta dahil edilince Ağustos ayında iç hatlarda 933 ton, dış hatlarda 31,6 ton olmak üzere toplam 964,7 ton yük taşındı. Kargo trafiği ise iç hatlarda 12,3 ton olarak gerçekleşirken dış hatlarda kargo taşımacılığı yapılmadı.

Ocak-Ağustos dönemi:

Yılın ilk sekiz ayında (Ocak-Ağustos) Erzurum Havalimanı'nda iç hatlarda 833 bin 270, dış hatlarda 11 bin 836 olmak üzere toplam 845 bin 106 yolcu trafiği kaydedildi. Aynı dönemde tüm uçak trafiği iç hatlarda 5 bin 375, dış hatlarda 123 olmak üzere toplam 5 bin 498 olarak gerçekleşti. Ticari uçak trafiği Ocak-Ağustos döneminde iç hatlarda 4 bin 762, dış hatlarda 78 olmak üzere toplam 4 bin 840 olarak bildirildi.

Ocak-Ağustos arasında bagaj, kargo ve posta dahil yük trafiği iç hatlarda 7 bin 108,5 ton, dış hatlarda 209,6 ton olmak üzere toplam 7 bin 318,1 tona ulaştı. Kargo trafiği ise iç hatlarda 105 ton, dış hatlarda 0,1 ton olmak üzere toplam 105,1 ton olarak gerçekleşti.

Genel değerlendirmeye göre Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı verileri, ulaşım talebinin büyük ölçüde iç hatlarda yoğunlaştığını ve hem yolcu hem de yük trafiğinde yılın ilk sekiz ayı boyunca istikrarlı bir hareketlilik olduğunu ortaya koyuyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ (DHMİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ERZURUM HAVALİMANI’NIN 2026 YILI AĞUSTOS AYINA AİT HAVA YOLU UÇAK, YOLCU VE YÜK İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI.