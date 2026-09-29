Erzurum iç sularına 340 bin yavru sazanla ekolojik destek

Çalışmanın kapsamı:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynakları Balıklandırma Projesi çerçevesinde il genelindeki iç sulara 340 bin adet yavru sazan bırakıldı. Uygulama, su ürünleri stoklarını takviye etmek ve bölgedeki biyoçeşitliliği desteklemek amacıyla planlandı.

İl Müdürlüğü'nün açıklamasında, balıklandırma çalışmasının belirlenen göl, gölet ve nehir kesitlerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan salımlarla iç su kaynaklarının ekolojik dengesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Beklenen etkiler:

Bırakılan yavru sazanların zaman içinde su kaynaklarındaki tür dağılımına olumlu katkı sağlaması ve amatör balıkçılık faaliyetlerini canlandırması öngörülüyor. 340 bin adet yavru sazan ile stokların takviye edilmesi, yerel habitatlarda sürdürülebilir bir stok yapısına ulaşılmasına destek verecek.

Projenin kalıcı fayda üretmesi için yalnızca balık salımı yeterli olmayacak; izleme, koruma ve kontrollü avcılık uygulamalarının eş zamanlı yürütülmesi gerekiyor. İl Müdürlüğü, balıklandırmanın etkinliğinin bu adımlarla ölçüleceğine dikkat çekti.

Vatandaşa çağrı:

Yetkililer, balık stoklarının korunması ve projenin hedeflerine ulaşması için vatandaşları kaçak ve usulsüz avcılığa karşı duyarlı olmaya davet etti. Kurallara uyulmasıyla birlikte bu tür girişimlerin bölge ekosistemine katkısının artacağı vurgulandı.

Erzurum'daki bu balıklandırma çalışması, il genelindeki su kaynaklarının canlılığını artırma çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor ve düzenli takip ile desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor.

ERZURUM’DA İÇ SULARA BÜYÜK DOKUNUŞ: 340 BİN YAVRU SAZAN SUYLA BULUŞTU