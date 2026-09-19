Erzurum Kent Konseyi'nden gaziler günü için minnet ve vefa çağrısı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'in mesajı:

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, gazilerin millet için taşıdığı anlam ve fedakârlığın altını çizdi. Tanfer, gazilik mertebesine erişmiş tüm gazilerin gününü kutlayarak, onların cesaretinin ve fedakârlığının bugün sahip olduğumuz vatanı bize kazandırdığını vurguladı.

Mesajında, vatanın ve kutsal değerlerin korunması uğruna canını ortaya koyan gazilerin milletin övünç kaynağı olduğunu belirten Tanfer, gazilerin vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan timsalleri olduğunu ifade etti. Tanfer, toplumun her kesiminin gazilere karşı duyduğu minnet ve saygıyı canlı tutmasının önemine dikkat çekti.

Tarihsel ve toplumsal vurgu:

Tanfer, mesajında ayrıca 19 Eylül tarihinin anlamına da işaret ederek, bu tarihin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1921 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" ve "Mareşallik" unvanının verildiği gün olarak benimsenmiş olduğunu hatırlattı. Bu tarihin, gazi ve şehitlere duyulan minnetin sembolü olduğunu belirtti.

Konsey başkanı, ülkenin her karış toprağında vatanı, bayrağı ve değerleri korumak için en zor koşullarda görev yapmış gazilere duyulan şükranın nesilden nesile aktarılması gerektiğini vurguladı. Tanfer, bu duygu ve düşüncelerle Gaziler Günü'nü kutlayıp, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e verilen Mareşallik ve Gazi unvanının yıl dönümünü de anmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mesajın sonunda Tanfer, "Bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara saygı ve minnet duygularımı sunarım" diyerek gazilere ve şehitlere karşı duyulan saygıyı bir kez daha dile getirdi.

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE BİR KUTLAMA MESAJI YAYINLADI.