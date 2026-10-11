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Erzurum kent konseyinin yürütme kurulu 2025-2026 dönemini değerlendirdi

Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Başkan Hüseyin Tanfer yönetiminde 2025-2026 faaliyet dönemini değerlendirdi; sahadan gelen öneriler ve öncelikler gündeme alındı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum kent konseyinin yürütme kurulu 2025-2026 dönemini değerlendirdi

Erzurum Kent Konseyi yürütme kurulu bir araya geldi

Erzurum Kent Konseyi, 2025-2026 faaliyet dönemi çerçevesinde yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Hüseyin Tanfer başkanlığında düzenlenen oturumda, geçen dönem yapılan çalışmaların değerlendirmesi yapılarak önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

Toplantı katılımcıları ve mekan:

Toplantı, Kaleiçi Yerleşkesi’ndeki Erzurum Kent Konseyi Hizmet Binasında yapıldı. Oturuma Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emirhan Keleş, Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Sadullah Efe ile yürütme kurulu üyeleri katıldı. Katılım sağlayan kurul üyelerine ve gönüllülere teşekkür edildi.

Gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda, Kent Konseyi tarafından yürütülen projeler, gerçekleştirilen faaliyetler ve bunların kent yaşamına etkileri hakkında kurul üyelerine kapsamlı sunumlar yapıldı. Öncelikli konu başlıkları arasında sosyal ve kültürel projeler, engellilere yönelik çalışmalar ve çevre politikalarına sivil toplum katkısının güçlendirilmesi yer aldı. Sahadan gelen görüş ve öneriler toplantıda ayrıntılı biçimde ele alındı.

İstişare kültürü ve gelecek planları:

Erzurum’un ihtiyaçlarının ve önceliklerinin ortak akılla belirlenmesinin önemine vurgu yapıldı; istişare kültürünün yerel yönetişimde belirleyici rolü tekrarlandı. Toplantıda söz alan Başkan Hüseyin Tanfer, "Katılımlarınızdan dolayı Yürütme Kurulu üyelerimize, gönüllü olarak emek veren, vefa gösteren ve kadim şehir Erzurum’a yönelik başarılı hizmet projelerine katkı sunan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum." ifadeleriyle teşekkür etti.

Yürütme kurulu üyeleri, Erzurum’un geleceğini bugünden inşa etme sorumluluğuyla dayanışma ve iş birliği anlayışı içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

ERZURUM KENT KONSEYİ, 2025-2026 FAALİYET DÖNEMİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINI...

ERZURUM KENT KONSEYİ, 2025-2026 FAALİYET DÖNEMİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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