kapalı pazar yeri talebi görüşüldü:

Erzurum Seyyar Satıcılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhadi Özataş ile Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Karakaş, Erzurum Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret ederek kentteki pazarcı ve seyyar satıcı esnafının yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.

Görüşmede öncelikli talep, esnafın daha sağlıklı, düzenli ve çağdaş şartlarda hizmet verebilmesi için kapalı pazar alanlarının oluşturulmasıydı. Oda yetkilileri, mevcut açık alanların eksiklikleri ve hijyen, altyapı ile düzen konusunda yaşanan sıkıntıları dile getirerek, uygulanabilir çözümler için yerel yönetimlerle iş birliği çağrısında bulundu.

ziyaretin ayrıntıları:

Görüşme sırasında esnafın ortak beklentileri; satış noktalarının standartlara uygun hale getirilmesi, altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve pazar alanlarının düzenlenmesi konularında somut adımlar atılması yönündeydi. Başkan Özataş, kapalı pazar yeri talebinin sadece fiziki bir ihtiyaç olmadığını, aynı zamanda esnafın gelirini ve tüketici sağlığını doğrudan ilgilendiren bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Özataş, ziyaretteki yaklaşım ve gösterilen misafirperverlik için Valilik makamına teşekkür ederek odanın çözüm sürecine katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Başkandan alınan ifadeye göre oda, taleplerin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışacak.

valinin değerlendirmesi:

Vali Aydın Baruş ise konunun önemine dikkat çekerek, çözümün sağlanması için yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla görüşmeler yapacağını ve gerekli desteği sağlamaya yönelik girişimlerde bulunacağını aktardı. Baruş, kapalı pazar alanlarının oluşturulması ve esnafın yaşadığı sorunların giderilmesi konusunda adımlar atılacağını ifade etti.

Başkan Özataş ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Erzurum sevdamız için çıktığımız bu önemli hizmet yolunda, üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle çalışma arkadaşlarımızla birlikte şehrimizdeki bütün kesimlerin beklentilerine cevap vermeyi, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı, karşımıza çıkabilecek zorlukları bahane etmeden çalışarak şehrimize hizmet etmeyi ve bu şehrin kadirşinas insanlarına hizmetkâr olmayı kendimize şiar edindik. Pazarcımız olsun, seyyar satıcımız olsun, Erzurumlu hemşehrilerimizin kapalı pazar alanlarında çağdaş şartlarda hizmet almasını istiyoruz. Yerel yönetimlerimizin destekleriyle bu sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Kapalı pazar yeri taleplerimizi Sayın Valimize ilettik. Erzurum Seyyar Satıcılar ve Pazarcılar Esnaf Odası olarak Sayın Valimiz Aydın Baruş’a konuya gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Oda yetkilileri, kapalı pazar yeri talebinin takipçisi olacaklarını ve uygulama aşamasında kurumlarla iş birliğine hazır olduklarını belirterek çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

ERZURUM SEYYAR SATICILAR VE PAZARCILAR ESNAF ODASI BAŞKANI ABDULHADİ ÖZATAŞ, PAZARCI VE SEYYAR SATICI ESNAFININ DAHA SAĞLIKLI VE ÇAĞDAŞ KOŞULLARDA HİZMET VEREBİLMESİ İÇİN KAPALI PAZAR YERİ TALEBİNİ VALİ AYDIN BARUŞ’A İLETTİ.