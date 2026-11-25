protokolün ortak çağrısı:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Erzurum il protokolü, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan farkındalık videosunu paylaştı. Video aracılığıyla kentteki mülki, adli, askeri, akademik ve yerel yönetim temsilcileri bir araya gelerek kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak duruş sergiledi.

Protokol üyeleri, mesajlarında şiddetin her türlüsüne karşı toplumun tüm bileşenlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Eğitimden adalete, emniyetten sağlık hizmetlerine kadar kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi ve farkındalık çalışmalarının sürekliliği gerektiği ifade edildi.

katılan isimler:

Videoda yer alan isimler arasında Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Barosu Başkanı Av. Mesut Öner, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürü Akın Berk Sağıroğlu, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar yer aldı.

Paylaşılan video, kurum temsilcilerinin kısa mesajlarıyla toplumsal duyarlılığı artırmayı ve mağdurlara yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini öne çıkardı. Mesajlarda, ihbar ve müdahale süreçlerinin etkinleştirilmesinin önemine de değinildi.

Erzurum protokolünün ortak açıklaması, 25 Kasım vesilesiyle kadına yönelik şiddete karşı yalnızca sembolik tepki değil, sürdürülebilir önlemler ve bilinçlendirme çalışmaları talep ediyor. Yetkililer, toplumun her kesiminin sürece dahil olmasının altını çizdi.

Erzurum protokolünden kadına yönelik şiddete karşı tek ses