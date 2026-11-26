Erzurum kent merkezinde donduran soğuklar:

Erzurum'da etkisini iyiden iyiye hissettiren soğuk hava, kent merkezinde yaşamı zorlaştırdı. Sabah saatlerinde termometrelerin -9 olarak ölçüldüğü şehirde, cami bahçelerinde bulunan şadırvanlar buz tuttu ve ince buz sarkıtları oluştu.

Ulaşım ve günlük hayat etkileniyor:

Kar yağışını takiben gelen soğuklarla birlikte yollar ve kaldırımlar kayganlaşarak adeta buz pistine döndü. Sabah ve gece saatlerinde görülen buzlanma ve don olayları nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler olumsuzluklarla karşılaşıyor, yürüyüş ve trafik riskleri artıyor.

Uzmanlardan tedbir çağrısı:

Meteoroloji uzmanları, buzlanma ve don olayının beklendiğini hatırlatarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

ERZURUM'DA ETKİSİNİ İYİDEN İYİYE HİSSETTİREN SOĞUKLAR KENT MERKEZİNİ DONDURDU. SABAH SAATLERİNDE TERMOMETRELERİN SIFIRIN ALTINDA-9 OLDUĞU ERZURUM'DA CAMİ ŞADIRVANLARI BUZ TUTTU.