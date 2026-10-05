Erzurum sağlık ağına güç katacak 2-3 bin yataklı Atatürk Üniversitesi araştırma hastanesi talebi

Erzurum kent konseyi başkanından yatırım çağrısı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi için fiziki altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak 2-3 bin yatak kapasiteli yeni bir hizmet binasının yatırım programına alınmasını talep etti. Tanfer, taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğandan destek beklediklerini belirterek dile getirdi.

geçmişten bugüne hastanenin dönüşümü:

Tanfer, Araştırma Hastanesi’nin kampüs içindeki yerleşimi ve yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Yakutiye Araştırma Hastanesi yanında 2001 yılında yeni bir hizmet binası yapımına başlandığını, bu binanın 2009 yılının Ekim ayında tamamlandığını aktardı. Önceki binanın restore edilmesinin ardından şehir merkezindeki Aziziye Araştırma Hastanesi de 2011 yılında üniversite kampüsüne taşınmış; böylece kurum bugüne kadar kademeli bir dönüşüm süreci geçirmiştir.

bölgesel hizmet ağı ve altyapı ihtiyacı:

Tanfer, Atatürk Üniversitesi’nin tıp eğitimi ve uygulama merkezleriyle bölgeye önemli hizmetler sunduğunu, kurumun 128 tıp fakültesi arasında 3’üncü sırada yer almasının bu başarıyı gösterdiğini belirtti. Araştırma Hastanesi’nin cerrahi bilimler, dahili bilimler, temel tıp bilimleri ile tanı ve görüntüleme gibi çok sayıda branşta hizmet verdiğini ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu illerinden geniş bir hasta kitlesine ulaştığını ifade etti.

Tanfer sağlık hizmetlerinin kalitesinin sürdürülebilir olması için fiziki kapasitenin de modernize edilmesi gerektiğini vurguladı. Dünya standartlarına uygun, insan merkezli ve güvenilir sağlık hizmeti sunulmasının önemine dikkat çekerek, mevcut donanım ve uzman kadronun daha güçlü fiziki imkanlarla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Erzurum’un sağlık altyapısının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Tanfer, yeni hizmet binasının yatırım programına alınması halinde bölge genelinde sağlık hizmetlerinin kapasite ve niteliğinin artacağını belirtti. Talebin, hem tıp eğitimi hem de hasta bakımında kalıcı iyileşmelere zemin hazırlayacağı öne sürüldü.

Sonuç olarak, kent konseyi yönetimi ve üniversite temsilcilerinin ortak beklentisi; Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin modern fiziki altyapıya kavuşturulması ve 2-3 bin yataklı yeni hizmet binasının yatırım programına alınması yönünde oldu. Bu hamlenin Erzurum’un bölgesel sağlık merkezi kimliğini güçlendireceği vurgulandı.

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKEREK HASTANENİN FİZİKİ ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.