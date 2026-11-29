oyunun sahne takvimi ve mekânları:

Erzurum Şehir Tiyatrosu, yeni oyunu Leyla ile Mecnunu sanatseverlerle buluşturuyor. Oyun 30 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde ve Erzurum'un tüm ilçelerinde sahnelenecek. Yapım, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in destekleriyle hazırlandı ve tek perdelik komedi formuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

konu ve kadro:

Oyun, köyde yaşayan ve Leyla'ya aşık olan Ferhat'ın, başlık parası kazanmak için İstanbul'a gidip bir süre sonra şansı yaver gelerek sosyeteye girmesini anlatıyor. Ferhat'ın zenginlik ve statüyle beraber özünden uzaklaşması, ardından yaşadığı farkındalık ve kendi değerlerine dönüş süreci oyuncu eğlencesiyle birlikte duygusal bir anlatımla izleyiciye aktarılıyor. Yapım aynı zamanda izleyiciyi güldürmeyi ve düşündürmeyi amaçlayan bir dil kullanıyor.

Eserin genel koordinatörlüğünü Canan Şimşek üstleniyor. Sanat yönetmenliğini Cumhur Seval, yönetmenliğini Semih Yetimoğlu yapıyor. Sahne amirliği görevinde Ercan Seval, teknik ekipte ise Köksal Aydın yer alıyor.

toplumsal değerlere vurgu:

Metinde güçlü aile bağlarının toplum ve devlet yapısı üzerindeki rolüne dikkat çekiliyor. Eserde sevgi, saygı, kadına şiddetle mücadele ve öze dönüş temaları ön plana çıkıyor; ayrıca genç nesillere vatan sevgisi, üretkenlik, liyakat, ahlak ve büyüklere saygı gibi değerlerin aktarılması hedefleniyor. Komedinin sunduğu yakınlık ve sıcak anlatım, güncel sorunlara yönelik eleştirileri izleyiciye ulaşılabilir bir dille iletmeyi amaçlıyor.

Erzurum Şehir Tiyatrosu'nun bu yeni oyunu, hem sahne tekniği hem de içeriksel yaklaşımıyla kent ve ilçelerde kültürel katılımı artırmayı, izleyiciyi eğlendirirken düşünmeye teşvik etmeyi planlıyor.

ERZURUM ŞEHİR TİYATROSU, AİLE YAPISI VE TOPLUMSAL DEĞERLERİ MERKEZE ALAN "LEYLA İLE MECNUN" ADLI YENİ OYUNUNU 30 KASIM - 20 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNACAK.