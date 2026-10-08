Erzurum tanıtım günleri İzmir'de yoğun ilgi

etkinlik Çiğli'de Erzurum kültürünü taşıdı:

İzmir'de Çiğli'de gerçekleştirilen 4’üncü Erzurum Tanıtım Günleri, kentin tarihini, kültürünü ve yöresel lezzetlerini Egelilerle buluşturdu. Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda stantlar, gelen ziyaretçilere Erzurum'a özgü ürünleri deneyimleme imkânı sundu.

Etkinlikte öne çıkan stantlarda cağ kebabı ve kadayıf dolması gibi Erzurum'a has tatların yanı sıra peynir ve diğer yöresel ürünler sergilendi. Organizasyon, yalnızca tatları tanıtmakla kalmayıp kent kimliğinin ve kültürel mirasın görünür kılınmasını amaçladı.

Stantlarda Erzurumluların yanı sıra çevre illerden ve İzmir'in farklı ilçelerinden gelen ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi. İlçe belediyelerinden yaklaşık 12 tanesinin stant açtığı etkinlikte, Erzurum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de yer aldı.

gündüz tadım, akşam sahne:

Gün boyu süren tadım ve stant ziyaretlerinin ardından program akşam saatlerinde kültürel etkinliklerle devam etti. Sahne alan Erzurumlu sanatçılar yöresel türküler seslendirirken, dinleyiciler türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konserin ardından sahneye çıkan Ege Üniversitesi Ekin Dans Topluluğu, sergilediği halk oyunları gösterisiyle beğeni topladı. Hem lezzet hem de sahne performansları, ziyaretçilere kentin zengin kültürel dokusunu bir arada sunmayı başardı.

katılımcı yorumları ve organizasyon hedefi:

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, organizasyonun amacını ve kapsamını şöyle özetledi: "Erzurum burada ve buradan bütün Türkiye'ye diyoruz ki Erzurum bu." Salmanoğlu, etkinliğin Ege ile Erzurum arasında bir köprü kurma hedefi taşıdığını ve ötekileştirmeden, kucaklaşmayla birleştirici bir zemine işaret ettiğini vurguladı.

Ziyaretçiler de etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi. Erzurumlu ziyaretçi Yasin Yüksel, "Memleketime gitmiş gibi oldum" derken, İzmirli katılımcı Mustafa Karataş cağ kebabını tattıktan sonra organizasyonu çok beğendiğini söyledi. Bingöl'den gelen Sabriye Ertürk etkinliği "on numara beş yıldız" olarak nitelendirdi; Yüsra Macit ise Erzurumlu olmaktan duyduğu gururu ve yöresel lezzetlerin hasretini dile getirdi.

Organizasyon, Erzurum'un yöresel ürünlerini tanıtmanın ötesinde bölgesel kültürler arası etkileşimi güçlendirmeyi, esnafı görünür kılmayı ve kent kimliğini daha geniş kitlelere taşımayı hedefliyor. Etkinliğin önümüzdeki yıllarda da geleneksel bir buluşma haline gelmesi planlanıyor.

İZMİR'DE DÜZENLENEN ‘ERZURUM TANITIM GÜNLERİ', ERZURUM'UN KÜLTÜRÜNÜ VE YÖRESEL LEZZETLERİNİ EGELİLERLE BULUŞTURDU.