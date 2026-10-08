Dolar 49,2110 +0,02%
Euro 55,2140 +0,23%
Bist 12.112,58 -0,09%
Altın Gram 6.563,95 +0,19%
EUR/USD 1,1192 -0,07%
Brent Petrol 104,26 +4,05%
--°

Erzurum tanıtım günleri İzmir'de yoğun ilgi

İzmir'de düzenlenen 4’üncü Erzurum Tanıtım Günleri, cağ kebabı, kadayıf dolması ve konserlerle Egelileri Erzurum kültürüyle buluşturdu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:05

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 11:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum tanıtım günleri İzmir'de yoğun ilgi

etkinlik Çiğli'de Erzurum kültürünü taşıdı:

İzmir'de Çiğli'de gerçekleştirilen 4’üncü Erzurum Tanıtım Günleri, kentin tarihini, kültürünü ve yöresel lezzetlerini Egelilerle buluşturdu. Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda stantlar, gelen ziyaretçilere Erzurum'a özgü ürünleri deneyimleme imkânı sundu.

Etkinlikte öne çıkan stantlarda cağ kebabı ve kadayıf dolması gibi Erzurum'a has tatların yanı sıra peynir ve diğer yöresel ürünler sergilendi. Organizasyon, yalnızca tatları tanıtmakla kalmayıp kent kimliğinin ve kültürel mirasın görünür kılınmasını amaçladı.

Stantlarda Erzurumluların yanı sıra çevre illerden ve İzmir'in farklı ilçelerinden gelen ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi. İlçe belediyelerinden yaklaşık 12 tanesinin stant açtığı etkinlikte, Erzurum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de yer aldı.

gündüz tadım, akşam sahne:

Gün boyu süren tadım ve stant ziyaretlerinin ardından program akşam saatlerinde kültürel etkinliklerle devam etti. Sahne alan Erzurumlu sanatçılar yöresel türküler seslendirirken, dinleyiciler türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konserin ardından sahneye çıkan Ege Üniversitesi Ekin Dans Topluluğu, sergilediği halk oyunları gösterisiyle beğeni topladı. Hem lezzet hem de sahne performansları, ziyaretçilere kentin zengin kültürel dokusunu bir arada sunmayı başardı.

katılımcı yorumları ve organizasyon hedefi:

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, organizasyonun amacını ve kapsamını şöyle özetledi: "Erzurum burada ve buradan bütün Türkiye'ye diyoruz ki Erzurum bu." Salmanoğlu, etkinliğin Ege ile Erzurum arasında bir köprü kurma hedefi taşıdığını ve ötekileştirmeden, kucaklaşmayla birleştirici bir zemine işaret ettiğini vurguladı.

Ziyaretçiler de etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi. Erzurumlu ziyaretçi Yasin Yüksel, "Memleketime gitmiş gibi oldum" derken, İzmirli katılımcı Mustafa Karataş cağ kebabını tattıktan sonra organizasyonu çok beğendiğini söyledi. Bingöl'den gelen Sabriye Ertürk etkinliği "on numara beş yıldız" olarak nitelendirdi; Yüsra Macit ise Erzurumlu olmaktan duyduğu gururu ve yöresel lezzetlerin hasretini dile getirdi.

Organizasyon, Erzurum'un yöresel ürünlerini tanıtmanın ötesinde bölgesel kültürler arası etkileşimi güçlendirmeyi, esnafı görünür kılmayı ve kent kimliğini daha geniş kitlelere taşımayı hedefliyor. Etkinliğin önümüzdeki yıllarda da geleneksel bir buluşma haline gelmesi planlanıyor.

İZMİR&#039;DE DÜZENLENEN ‘ERZURUM TANITIM GÜNLERİ&#039;, ERZURUM&#039;UN KÜLTÜRÜNÜ VE YÖRESEL LEZZETLERİNİ...

İZMİR'DE DÜZENLENEN ‘ERZURUM TANITIM GÜNLERİ', ERZURUM'UN KÜLTÜRÜNÜ VE YÖRESEL LEZZETLERİNİ EGELİLERLE BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri, Türk Dünyası'na kültür köprüsü oluyor
images

Altın Portakal'da yarışacak filmler ve jüri kadrosu netleşti
images

Zeugma'da miras ve lezzet buluştu: geleneksel sanatlar ve atölyeler öne çıktı
images

Simge Gaziantep'te GastroAntep gecesine enerji kattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hopa'da tır garajında büyük heyelan: yardım için dönen kişi yaşamını yitirdi

Migros'tan 10 bin kapasiteli damızlık çiftlikle yerli kırmızı et üretimine destek

Gaziantep davasında sanık maktulü tanımadığını söyledi

Adıyaman enkazdan üç yılda yeniden hayata döndü

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı