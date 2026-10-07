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Erzurum TEKNOFEST rüyasını gerçeğe dönüştürmek istiyor

Erzurum Kent Konseyi, 2027 TEKNOFEST’in Erzurum’da düzenlenmesini istiyor; etkinliğin kente ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel getirileri olacağı vurgulandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum TEKNOFEST rüyasını gerçeğe dönüştürmek istiyor

Erzurum TEKNOFEST rüyasını gerçeğe dönüştürmek istiyor

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 2027 TEKNOFEST’in Erzurum’da düzenlenmesi önerisini desteklediklerini açıkladı. Yürütme Kurulu toplantısında konuşan Tanfer, festivalin kentin ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm potansiyelini güçlendireceğini söyledi.

Kent için stratejik ve kültürel bir fırsat:

Tanfer, Erzurum’un Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı kadim bir şehir olduğunu belirterek böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyacaklarını ifade etti. TEKNOFEST’in amaçlarının gençleri bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarında teşvik etmek, yerli üretim bilincini geliştirmek ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu hatırlattı. Festivalin gençlerin proje üretmesine ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Erzurum’un organizasyon birikimi ve altyapısı:

Tanfer, kentin daha önce ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası organizasyonlara dikkat çekti. 27 Ocak-6 Şubat 2011 tarihleri arasındaki Universiade 2011 ve 6-8 Mart 2026 tarihlerinde Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen FIS Snowboard Cross (SBX) Dünya Kupası örnekleri, Erzurum’un spor ve organizasyon tecrübesini gösteriyor. Ayrıca kentin 2029 FISU Dünya Kış Oyunları adaylığı süreçlerinin sürdüğünü ve 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları ev sahipliğinin imza töreniyle resmiyet kazandığını hatırlattı.

Bilimsel altyapıya ilişkin olarak Tanfer, Atatürk Üniversitesi bünyesindeki ATASAM gözlemevi ve Konaklı Karakaya Tepeleri’nde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi desteğiyle kurulan Türkiye’nin en büyük teleskobunun Erzurum’da bulunduğunu belirtti. Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde astronomi, uzay bilimleri, havacılık ve mühendislik bölümlerinin varlığının kente ayrı bir değer kattığı vurgulandı.

Beklenen destek ve somut hedefler:

Tanfer, TEKNOFEST 2027’in Erzurum’a gelmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’dan destek beklediklerini söyledi. Tanfer, TEKNOFEST kuşağının mührünü Dadaşlar Diyarı Erzurum’da taşımayı arzu ettiklerini ifade etti.

Toplantıda, TEKNOFEST’in kente sağlayacağı ekonomik hareketlilik, turizm canlanması ve gençlerin teknolojiye yöneliminin güçlenmesi gibi katkılar ön plana çıkarıldı. Ayrıca 28-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Konaklı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliğinin de Erzurum açısından gurur verici olduğu vurgulandı.

Erzurum Kent Konseyi, ilgili kurumlarla koordinasyonu artırmayı, gençlik ve eğitim odaklı hazırlıkları hızlandırmayı planlıyor. Konsey, TEKNOFEST’in bölgeye uzun vadeli faydalar getireceğine inanarak müjdeli haberin gelmesini beklediklerini açıkladı.

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, 2027 TEKNOFEST’İN ERZURUM’DA DÜZENLENMESİ ÖNERİSİNİ...

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, 2027 TEKNOFEST’İN ERZURUM’DA DÜZENLENMESİ ÖNERİSİNİ DESTEKLEDİKLERİNİ BELİRTEREK, “TEKNOFEST KUŞAĞININ İZİNİ, MÜHRÜNÜ, DADAŞLAR DİYARI ERZURUM'DA TAŞIMAYI ÇOK ARZU EDİYORUZ” DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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