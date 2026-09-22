Erzurum tıp fakültesinde yeni eğitim yılı ortak hedeflerle açıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi akademik açılışı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi'nin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı akademik açılış töreni Erzurum Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Tören, fakültenin yeni döneme birlik ve ortak hedeflerle başlamasını amaçlayan bir buluşma niteliği taşıdı.

Töreye katılan isimler ve kurum temsilcileri:

Törene, Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Mesut Fakirullahoğlu ile akademik kadro, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı. Katılım, fakültenin hem eğitim hem de sağlık hizmetleri alanındaki paydaşlarıyla olan etkileşimini gösterdi.

Meral'in konuşmasında vurgulananlar:

Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, konuşmasında tıp eğitiminin önemine dikkat çekti ve nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmenin gerekliliğine vurgu yaptı. Meral, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, akademisyenlere ve sağlık camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tören, akademik yılın başlaması vesilesiyle bilimsel eğitim, hasta bakımı ve mesleki gelişim konularında ortak çabaların sürdürüleceğine dair mesajlar içerdi. Katılımcılar arasında kurulan diyalog ve temenniler, fakültenin yeni döneme ilişkin beklentilerini özetledi.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ERZURUM TIP FAKÜLTESİ 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ