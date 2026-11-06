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Erzurum trafik kazalarında ekim dalgası: ayda 152 ölümlü-yaralanmalı kaza

Erzurum'da ekimde 152 ölümlü-yaralanmalı kaza kaydedildi; 3 ölüm, 224 yaralı bildirildi. Ocak-Ekim döneminde ise 1.508 kaza, 24 ölü, 2.572 yaralı oldu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzurum trafik kazalarında ekim dalgası: ayda 152 ölümlü-yaralanmalı kaza

Erzurum trafik kazalarında ekim dalgası: ayda 152 ölümlü-yaralanmalı kaza

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Erzurum polis sorumluluk bölgesinde 2026 yılı Ekim ayında ciddi trafik olayları dikkat çekti. Resmi kayıtlarda hem ölümlü-yaralanmalı hem de maddi hasarlı kazaların sayısı açıklandı.

ekim ayı raporu:

Ekim ayında kayıt altına alınan 152 ölümlü-yaralanmalı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 224 kişi ise yaralandı. Aynı dönemde kentte 268 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Bu veriler, ilde trafikteki riskin aylık akışını doğrudan gösteriyor.

ocak-ekim dönemi eğilimi:

2026 yılının Ocak-Ekim dönemini kapsayan ilk 10 ayın toplamı ise 1.508 ölümlü-yaralanmalı kaza olarak belirtildi. Bu kazalarda 24 kişi yaşamını yitirirken, 2.572 kişi yaralandı. Aynı dönemde meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı 2.573 olarak kaydedildi.

On aylık toplamlara bakıldığında aylık ortalama ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı yaklaşık 151 civarında gerçekleşti; bu da Ekim ayındaki değerin (152) aylık ortalamaya yakın olduğunu gösteriyor. Emniyet yetkililerinin açıklamaları ve alınacak tedbirler, gelecek dönemlerin verilerinde belirleyici olacak.

ERZURUM’DA 2026 YILININ İLK 10 AYINDA MEYDANA GELEN 1 BİN 508 ÖLÜMLÜ-YARALANMALI TRAFİK KAZASINDA...

ERZURUM’DA 2026 YILININ İLK 10 AYINDA MEYDANA GELEN 1 BİN 508 ÖLÜMLÜ-YARALANMALI TRAFİK KAZASINDA 24 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 BİN 572 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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