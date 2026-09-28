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Erzurum turizm stratejisini güçlendiriyor: altyapı ve tanıtım önceliği

Vali Aydın Baruş başkanlığındaki kurul, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi dahil turizm altyapısı ve tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesini kararlaştırdı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum turizm stratejisini güçlendiriyor: altyapı ve tanıtım önceliği

toplantı ve gündem:

Erzurum'da İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 2026 yılı 3. toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin önemi, turizm altyapısının güçlendirilmesi ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi konuları değerlendirmeye alındı.

öne çıkan değerlendirmeler:

Kurulda, Erzurum'un turizmdeki mevcut potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik görüş ve öneriler ele alındı. Üyeler, altyapı yatırımlarının planlanması, tanıtım faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve pazarlama çalışmalarının koordinasyonunun artırılması gerektiğini vurguladı.

alınan kararlar ve hedefler:

Toplantıda, kentin turizm altyapısının güçlendirilmesi, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının geliştirilmesi ve Erzurum'un turizmdeki marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesine karar verildi. Kurul, bu kararların hayata geçirilmesi için ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin ve izleme mekanizmalarının güçlendirilmesini hedefledi.

Alınan kararlar doğrultusunda önümüzdeki dönemde uygulama safhasına yönelik planlama ve koordinasyon adımlarının atılmasına, turizm hedeflerine yönelik çalışmaların takip edilmesine devam edilecek.

İL TANITIM VE GELİŞTİRME KURULU’NUN 2026 YILI 3. TOPLANTISI, VALİ AYDIN BARUŞ BAŞKANLIĞINDA...

İL TANITIM VE GELİŞTİRME KURULU’NUN 2026 YILI 3. TOPLANTISI, VALİ AYDIN BARUŞ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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