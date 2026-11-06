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Erzurum vakfından çağrı: Mürsel Bakü Paşa'nın adı Azerbaycan'da yaşatılmalı

ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, 1918'de Bakü'nün kurtuluşunda görev yapan Erzurumlu komutan Mürsel Bakü Paşa'nın isminin Azerbaycan'da yaşatılmasını önerdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum vakfından çağrı: Mürsel Bakü Paşa'nın adı Azerbaycan'da yaşatılmalı

ER-VAK'tan kültürel ve tarihî bir öneri:

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, 1918'de Bakü'nün kurtuluşunda görev almış Erzurumlu komutan Mürsel Bakü Paşa'nın adının Azerbaycan'da bir caddeye, meydana veya parka verilmesini önerdi. Güzel, bu girişimin iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel bağları görünür kılacağını belirtti.

Mürsel Bakü Paşa'nın tarihi rolü:

Güzel, Kafkas İslam Ordusu bünyesinde görev yapan ve 5. Kafkas Tümeni Komutanı olarak tanınan Mürsel Bakü Paşa'nın, Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik kuvvetlerinden kurtarılmasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Haberde hatırlatıldığı gibi, Bakü'nün kurtuluşu 15 Eylül 1918 tarihinde gerçekleşmiş ve bu olay Türk-Azerbaycan kardeşliğinin tarihî dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Vefa çağrısı ve iki ülke ilişkilerine katkısı:

ER-VAK Başkanı, Mürsel Bakü Paşa'nın askerî başarılarının ve Azerbaycan tarihindeki yerinin yeterince bilinmediğini ifade ederek, isminin Bakü'de yaşatılmasının yalnızca Erzurumlu bir komutanın anısını tazelemekle kalmayacağını, aynı zamanda geleceğe yönelik bir vefa örneği olacağını söyledi. Güzel, önerinin Azerbaycan'daki ilgili kurumlarca değerlendirilmesini arzu ettiklerini ekledi.

Görüşlerinde kardeşliğin yalnızca güncel siyasi ve ekonomik ilişkilerle sınırlı olmadığını, ortak tarihî fedakârlıklar ve mücadelelerle de şekillendiğini belirten Güzel, bu tür adların şehir dokusuna kazınmasının iki ülkenin ortak hafızasını zenginleştireceğini vurguladı.

Ayrıca ER-VAK Başkanı, açıklamasında Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü'nü anarak, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet, gazilere şükran dileklerini iletti. Bu çerçevede önerinin, hem tarihî bilinç hem de şehitler anısına saygı bağlamında anlam taşıdığı belirtildi.

Güzel'in çağrısı resmi kanallarda ne şekilde değerlendirileceği henüz netlik kazanmadı. Ancak öneri, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde tarihî figürlerin anılmasına yönelik benzer girişimlerin devam edebileceğine dair bir örnek teşkil ediyor.

ERZURUM KALKINMA VAKFI (ER-VAK) BAŞKANI ERDAL GÜZEL, 1918 YILINDA BAKÜ’NÜN KURTULUŞUNDA ÖNEMLİ ROL...

ERZURUM KALKINMA VAKFI (ER-VAK) BAŞKANI ERDAL GÜZEL, 1918 YILINDA BAKÜ’NÜN KURTULUŞUNDA ÖNEMLİ ROL OYNAYAN ERZURUMLU KOMUTAN MÜRSEL BAKÜ PAŞA’NIN ADININ AZERBAYCAN’DA BİR CADDEYE, MEYDANA VEYA PARKA VERİLMESİNİ ÖNERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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