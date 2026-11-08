Erzurum valisi Karaçoban'da 97 yaşındaki çınarın ve kahraman ailelerin evine misafir oldu

ziyaretler ve sohbetler:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Karaçoban ilçesindeki saha çalışmaları çerçevesinde ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret etti. Program kapsamında ilk durağı 97 yaşındaki Fazile Demir oldu. Vali Baruş, Demir’in elini öperek hal ve hatırını sordu ve yaşlı kadının duasını aldı.

Heyet, daha sonra şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Vali Baruş, Şehit Jandarma Er Recep Beycur’un ailesini evlerinde ziyaret ederek acılarını paylaştı ve ailenin yanında olduklarını ifade etti. Ziyaretler samimi sohbetlerle sürdü ve yerel düzeydeki ihtiyaç ve beklentiler konuşuldu.

devletin desteğinin vurgulanması:

Ziyaret sırasında Vali Baruş, devletin her zaman kahraman gazilerin ve aziz şehitlerin emanetlerinin yanında olduğunu vurguladı. Karaçoban programında Vali Baruş’un konuğu olan Kıbrıs Gazisi Kıyasettin Uğan ile yapılan görüşmede gazinin deneyimleri dinlendi ve devlete yönelik güven ile minnettarlık dile getirildi.

Ziyaretlerin ortak mesajı, şehit aileleri ve gazilerin toplum içinde özel bir yerde olduğuydu. Vali Baruş, ailelere sağlık, afiyet ve huzur temennisinde bulunurken, devletin imkanlarıyla desteklerin süreceğini yineledi.

Programda Vali Aydın Baruş’a Karaçoban Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay da eşlik etti. Yetkililer, sahada birebir iletişimin önemine dikkat çekerek yerel ihtiyaçların takibinin sürdürüleceğini belirtti.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, KARAÇOBAN İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETLER KAPSAMINDA ŞEHİT AİLESİ, GAZİ VE ASIRLIK ÇINARLARI EVLERİNDE ZİYARET EDEREK GÖNÜLLERİ FETHETTİ.