erzurum yeni stadyum için 5,8 milyar TL’lik sözleşme imzalandı

proje ve ihale süreci:

Erzurum'da Yakutiye ilçesinde, Havalimanı yolu üzerindeki Mehmet Sekmen Bulvarı civarında planlanan Yeni Stadyum ve Spor Kompleksi için yüklenici firma ile resmi sözleşme 26 Ağustos 2026 tarihinde imzalandı. İhale süreci, projeye gösterilen ilgi ve teklif değerlendirmeleri sonucu 12 Ağustos 2026'da tamamlanmıştı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından proje için belirlenen yaklaşık maliyet 6 milyar 278 milyon TL olarak kaydedilmişken, sözleşme bedeli 5 milyar 800 milyon TL olarak netleşti. Bu tutarlar proje kapsamında yapılacak inşaat ve altyapı işlerini kapsıyor.

mali tablo ve takvim:

Sözleşme bedeli ile TOKİ'nin yaklaşık maliyeti arasındaki fark 478 milyon TL olarak hesaplanıyor; bu, ihale sonuçlarının bütçe öngörülerinin altında kalması anlamına geliyor. Resmi iş takvimine göre projenin tamamlanma hedefi 14 Ocak 2028 olarak belirlendi.

Projenin sözleşme imzası ve hızlı işleyişi, inşaat takviminin sıkı biçimde uygulanacağını gösterse de, saha koşulları ve tedarik süreçleri tamamlanma tarihini etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor. TOKİ ve yüklenici firma arasındaki sözleşme hükümleri çalışmaların hangi standart ve sürede ilerleyeceğini belirleyecek.

Yerel ulaşım ekseninde Havalimanı yolu üzerindeki konum, stadyumun hem kent içi erişimini kolaylaştıracak hem de bölgesel sportif etkinlikler için stratejik bir merkez olmasını sağlayacak. Proje ilerledikçe, ihale sonrası yapılacak uygulama ve denetim adımlarıyla ilgili daha ayrıntılı takvim ve raporlar paylaşılacaktır.

ERZURUM’DA YAPILMASI PLANLANAN YENİ STADYUM VE SPOR KOMPLEKSİ PROJESİ İÇİN 5 MİLYAR 800 MİLYON TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANDI.