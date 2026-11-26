olay yeri ve ihbar:

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde, sokak üzerinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararak otomobili adeta bir alev topuna çevirdi ve mahalle sakinleri arasında büyük paniğe yol açtı.

müdahale ve kontrol altına alma:

Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı; olay yerine polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki diğer araçlara ve binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve soruşturma:

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL ALEV ALEV YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.