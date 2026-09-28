Erzurum'da 15 kilometrelik sarıçam yürüyüşü

Oltu Yürüyüş Grubu, hafta sonu rotasını Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi yakınlarındaki sarıçam ormanlarına çevirdi. Gruptakiler, Güllüce Mahallesi'ndeki Çarmek Yaylası'ndan başlayıp Ormanağzı Mahallesi Öküz Malı Yatağı mevkisinde yürüyüşü tamamladı.

rota ve doğa:

Katılımcılar, parkurun uzunluğunu yaklaşık 15 kilometre olarak kaydetti. Sarıçam ağaçları arasında ilerleyen yürüyüşçüler, bölgenin doğal güzelliklerini izleyip fotoğraf çekerek parkuru keyifli hale getirdi. Grup, her hafta sonu Erzurum ve çevresinin farklı noktalarında doğa yürüyüşleri düzenliyor.

mola ve etkinlikler:

Yürüyüş sırasında Soğuk Pınar piknik alanında verilen molada katılımcılar semaver çayı eşliğinde mangal yaptı. Dinlenme anlarında müzik eşliğinde horon oynanarak renkli görüntüler oluştu ve sosyal paylaşımlar gerçekleştirildi. Etkinlik, hem fiziksel aktivite hem de bölge tanıtımı açısından verimli geçti.

Avukat Melik Polat, yürüyüşün detaylarını şöyle aktardı: "Bugünkü yürüyüşümüze Güllüce Mahallesi’nin yaylasından başladık. Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi Soğuk Pınar mevkisine doğru yaklaşık 15 kilometrelik bir parkur gerçekleştirdik. Bölgenin muhteşem ormanları ve doğal güzellikleri var. Bütün doğaseverlere bu bölgeyi tavsiye ediyoruz"

Etkinlik sonrasında grup, başlangıç noktası olan Oltu'ya dönüş yaptı ve bir sonraki yürüyüş için planlamalara başladı.

ERZURUM'UN OLTU İLÇESİNDE DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ GERÇEKLEŞTİREN OLTU YÜRÜYÜŞ GRUBU, BU HAFTA ROTASINI OLUR İLÇESİNE BAĞLI ORMANAĞZI MAHALLESİ'NDEKİ SARIÇAM ORMANLARINA ÇEVİRDİ. YAKLAŞIK 15 KİLOMETRELİK PARKURDA YÜRÜYÜŞ YAPAN GRUP, DOĞAYLA İÇ İÇE KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ.