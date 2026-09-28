Erzurum'da 53 yıl boyunca orijinalliğini koruyan Alparslan Türkeş'in ilk sahibine ait caprice

Alparslan Türkeş'in ilk sahibine ait 1973 model caprice Erzurum'da sergileniyor

Erzurum'da Haluk Ertek'in (48) koleksiyonunda yer alan 1973 model Chevrolet Caprice Classic, Türkiye siyaset tarihine adı geçmiş bir ismin ilk sahibi olmasıyla dikkat çekiyor. Araç, yaklaşık 53 yıldır tüm orijinalliğini koruyor ve kentte yoğun ilgi görüyor.

Aracın teknik ve fiziksel özellikleri:

Yaklaşık 2 metre en ve 5 metre uzunluğa sahip olan klasik otomobil, 1973 model V8 motor yapısıyla öne çıkıyor. Araçta bugün hâlâ değişen hiçbir parça olmadığı belirtiliyor; özellikleri arasında direksiz yapısı ve otomatik vites sistemi de yer alıyor. Haluk Ertek, aracı 2018 yılında satın alarak geçmişten günümüze orijinal yapısıyla muhafaza etmeyi sürdürüyor.

sahiplik ve kamuoyunun ilgisi:

Ertek, araçla ilgili olarak aracın ilk sahibinin merhum Alparslan Türkeş olduğunu bildiğini; ancak Türkeş'in bu otomobili şahsi kullanım mı yoksa makam aracı olarak mı kullandığına dair kesin bilgisi olmadığını söylüyor. Ertek, aracın beşinci sahibi olduğunu ve 20 yıllık bir hayali gerçekleştirmek üzere 2018'de aracı aldığını ifade etti.

Geçen yıl dönemin Erzurum Valisi, şu anki İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de araca binerek bilgi aldı ve o anlar kayda geçirildi. Araç, kentte fotoğraf çektirmek isteyenlerin ve özel günlerde kullanmak isteyenlerin ilgisini çekiyor; Ertek, aracını satma niyeti olmadığını ve çocuklarına bir aile yadigârı olarak bırakmayı planladığını belirtiyor.

Erzurum sokaklarında nadir görülen ve orijinalliğini koruyan bu Caprice, hem otomobil tutkunlarının hem de yerel halkın ilgisini çekmeye devam ediyor. Haluk Ertek'in anlatımı, aracın teknik özellikleri ve geçmişine ilişkin bilinmeyen noktaların varlığı, otomobili yerel bir kültürel nesne olarak öne çıkarıyor.

ERZURUM’DA ESNAF HALUK ERTEK’İN SAHİBİ OLDUĞU 1973 MODEL CHEVROLET CAPRİCE CLASSİC, ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN İLK SAHİBİ OLDUĞU ARAÇ OLARAK BİLİNİRKEN, 53 YILDIR ORİJİNALLİĞİNİ KORUYOR.