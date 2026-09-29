Dolar 48,9969 +0,02%
Euro 55,7023 -0,01%
Bist 12.592,76 +0,00%
Altın Gram 6.571,30 +0,07%
EUR/USD 1,1365 -0,07%
Brent Petrol 99,45 +1,66%
--°

Erzurum'da 800 bin liralık Şebap güvercinlerini kamera, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyan adam

Erzurum'da Muhammet Murat Yılmaz, piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan 25-30 Şebap güvercinini 24 saat kamera, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da 800 bin liralık Şebap güvercinlerini kamera, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyan adam

Erzurum'da 800 bin liralık Şebap güvercinlerini kamera, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyan adam

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 44 yaşındaki Muhammet Murat Yılmaz, uzun yıllardır beslediği Şebap ırkı güvercinleri için sıkı güvenlik önlemleri aldı. Kümesinde 25 ile 30 arasında kuş bulunan Yılmaz, merkezdeki kümesini 24 saat kayıt yapan kameralarla izliyor, girişe çelik kapı koydurdu ve bekçi köpeği olarak bir Belçika kurdu bulunduruyor.

güvercinlerin değeri ve kökeni:

Yılmaz'ın beslediği kuşlar Şebap Güvercin Federasyonu'na bağlı özel bir ırk. Kuşların kalite ve soyuna göre piyasa değeri değişiyor; bazı hayvanların fiyatı 15-20 bin TL bandında, en yüksek kalitedeki bir kuşun değeri ise 200 bin TLye kadar çıkıyor. Toplamda kümedeki güvercinlerin değeri yaklaşık 700-800 bin TL olarak hesaplanıyor. Yılmaz, bu yüksek maddi değere rağmen kuşlara ticari bir meta gözüyle bakmadığını, beslemenin bir tutku ve hobi olduğunu vurguluyor.

güvenlik tedbirleri ve bakım uygulamaları:

Yıllardır güvercin beslediğini söyleyen Yılmaz, kuşların güvenliği için kulübede özel uygulamalar yaptığını anlattı. Kümesin etrafına 24 saat kayıt yapan kameralar yerleştirildi, girişler için dayanıklı bir çelik kapı yaptırıldı ve çevre güvenliği için Belçika kurdu görev yapıyor. Ayrıca kuşların ayaklarına federasyon standardına uygun çelik bilezikler takılıyor; bu bilezikler kuşun sahibini belgeleyen, kolayca çıkarılamayan bir işaret görevi görüyor. Yılmaz, bileziğin kesilmesinin hayvanın ayağına zarar verebileceğini belirterek bu tür önlemlerin önemine dikkat çekti.

Yaklaşık 37 yıldır güvercin beslediğini söyleyen Yılmaz, erken yaşta mahalledeki kuşçuları izleyerek başladığını, bugün ise hem hobisini sürdürdüğünü hem de Şebap ırkının bakımına özen gösterdiğini ifade etti. Kümesindeki düzen ve güvenlik uygulamaları, yüksek değerli hayvanların korunmasında örnek teşkil ediyor.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİ 44 YAŞINDAKİ MUHAMMET MURAT YILMAZ, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİ 44 YAŞINDAKİ MUHAMMET MURAT YILMAZ, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 800 BİN TL’Yİ BULAN GÜVERCİNLERİNİ 24 SAAT KAYIT YAPAN GÜVENLİK KAMERALARI, ÇELİK KAPI VE BELÇİKA KURDUYLA KORUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atatürk Üniversitesi'nin URAP'taki çok disiplinli yükselişi
images

Diyarbakır’da MEB onaylı oyun evi ailelere nefes aldırıyor
images

Çöp kamyonunu oyuncaklarla sevdiren Rıfat abi
images

Başiskele'de Gazze Şehitleri cami inşaatı tamamlanmaya hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nevşehir Teknopark çocuk kulübünde korku meraka dönüşüyor

Pimi çekilmiş el bombasını koli bandıyla sabitleyip etkisiz hale getirdiler

İzmir emniyetinde yeni dönem: Ahmet Arıbaş görevi devraldı

Tavas'ta Orta Mahallesi'ne yeni ulaşım yüzü: altyapıdan kilit parke uygulamasına

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan