Erzurum'da ağustos ayında araç devirleri yıllık gerileme, aylık artış gösterdi

erzurum'da ağustos 2026 araç devirleri:

TÜİK'in İllere Göre Devri Yapılan Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre Erzurum'da Ağustos 2026 ayında toplam 4 bin 137 motorlu kara taşıtının devir işlemi gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında kaydedilen toplam devir sayısı ise 4 bin 298 idi.

araç türlerine göre dağılım:

Ağustos 2026'da devri yapılan taşıtların türlerine bakıldığında, otomobiller ön plana çıktı; toplamın 2 bin 746'sı otomobil olarak kaydedildi. Diğer türler ise şöyle sıralandı: 57 minibüs, 10 otobüs, 829 kamyonet, 76 kamyon, 180 motosiklet, 10 özel amaçlı taşıt ve 229 traktör.

yıllık ve aylık değişimler:

Yıllık karşılaştırmada toplam devir sayısı 161 araç azalarak 4 bin 298'den 4 bin 137'ye geriledi. Otomobil devri bir yılda 99 adet düşerek 2 bin 845'ten 2 bin 746'ya indi. Minibüs, otobüs, kamyon ve kamyonet devri de geçen yıla göre azalma gösterdi; buna karşın motosiklet devri 172'den 180'e yükseldi, özel amaçlı taşıt devri 3'ten 10'a çıktı ve traktör devri 225'ten 229'a yükseldi.

Aylık bazda Temmuz 2026 ile karşılaştırıldığında ise toplam devir sayısında 87 araçlık artış görüldü; Temmuz'da 4 bin 50 olan sayı Ağustos'ta 4 bin 137'ye çıktı. Otomobil devri Temmuz'daki 2 bin 593'ten Ağustos'ta 2 bin 746'ya yükseldi. Kamyonet, minibüs ve özel amaçlı taşıt devri aylık bazda artış gösterirken, otobüs, kamyon, motosiklet ve traktör devirlerinde düşüş kaydedildi.

Veriler, yıllık bazda hafif bir gerileme olmasına rağmen aylık dönemde hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor; türlere göre farklı eğilimler ise pazarın segmentler bazında dalgalanma yaşadığını işaret ediyor.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) İLLERE GÖRE DEVRİ YAPILAN MOTORLU KARA TAŞITLARI VERİLERİNE GÖRE ERZURUM’DA AĞUSTOS 2026’DA 4 BİN 137 MOTORLU KARA TAŞITININ DEVRİ YAPILDI. GEÇEN YILIN AYNI AYINDA İSE KENTTE 4 BİN 298 TAŞITIN DEVRİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ.