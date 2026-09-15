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Erzurum'da ahilik değerleri kent meydanında yaşatıldı

Yakutiye Medresesi önündeki programda mehter, halk oyunları ve şed kuşatma töreniyle ahilik geleneği yaşatıldı; yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:50

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'da ahilik değerleri kent meydanında yaşatıldı

Erzurum'da ahilik değerleri kent meydanında yaşatıldı

Yakutiye Medresesi önünde gerçekleştirilen Ahilik Kültürü Haftası açılış programı, mehter, halk oyunları ve törenlerle geleneksel esnaf kültürünü öne çıkardı. İl protokolü, esnaf ve sanatkârlar, STK ve oda başkanları ile öğrenciler programda yer aldı.

programın akışı ve gösteriler:

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı marşlar seslendirirken, halk oyunu ekibi sahne aldı ve açılış konuşmaları yapıldı. Programda ayrıca Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin gerçekleştirdiği şed kuşatma töreni izleyicilerden ilgi gördü.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat programda yaptığı konuşmada Ahilik kurumunun geniş kapsamına vurgu yaptı. Fırat, Ahilik'in esnafa sadece mesleğini öğretmediğini; aynı zamanda dürüst, adaletli ve merhametli bir yaşam biçimi kazandırdığını belirterek elini, belini, dilini bağlı tutma ve kapını, sofranı, gönlünü açık tutma öğüdünün kuşaklar boyunca bir ahlak pusulası olduğunu söyledi. Ahiliğin alın terini yücelttiğini, helal kazancı kutsal saydığını ve haksız kazancı reddettiğini aktaran Fırat, hangi teknoloji ya da ticaret sistemi gelişirse gelişsin dürüstlük, güven, kardeşlik ve paylaşma ilkelerinin geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

katılımcılar, konuşmalar ve ödüller:

Yakutiye Kent Meydanı'ndaki programda Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu Ahilik Teşkilatı hakkında bilgiler aktardı. AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Vali Aydın Baruş da ahilik kültürünün Anadolu irfanının önemli bir unsuru olduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında yılın esnafı seçilen isimler de açıklandı: Yılın Ahisi: Halim Acar (keresteci), Yılın Kalfası: Mustafa Karadaş (kuyumcu) ve Yılın Çırağı: Yusuf Coşkun (Hınıs-oto tamircisi). Program, günün anlam ve önemine binaen yapılan pilav ikramı ile sona erdi.

Programa katılanlar, helal kazanç, alın teri ve ahlaki disiplinin temsilcisi olarak tanımlanan esnaf ve sanatkâr geleneğinin yaşatılmasının önemine dair ortak bir mesaj verdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU EKİBİ TARAFINDAN ŞED KUŞATMA TÖRENİ YAPILDI.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU EKİBİ TARAFINDAN ŞED KUŞATMA TÖRENİ YAPILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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