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Erzurum'da araştırma görevlilerine yönelik multidisipliner gebelik sempozyumu düzenlendi

Erzurum Şehir Hastanesi ve SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi ortaklığında düzenlenen sempozyumda gebelikte riskli durumlar ve güncel bakım yaklaşımları tartışıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum'da araştırma görevlilerine yönelik multidisipliner gebelik sempozyumu düzenlendi

Etkinlik ve açılış konuşmaları:

Erzurum Şehir Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Erzurum Tıp Fakültesi iş birliğiyle "1. Kadın Doğum Günleri: Araştırma Görevlileri Multidisipliner Gebelik Sempozyumu" düzenlendi. Etkinlik, anne ve bebek sağlığında güncel bilimsel yaklaşımların paylaşılmasını amaçladı. Açılış konuşmalarını Prof. Dr. Özgür Dağ, Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Aksoy gerçekleştirdi. Sunuculuk görevini ise Burcu Rabia Öncü ve Veysel Bildirici üstlendi.

Ele alınan başlıklar:

Sempozyum programında, gebelik sürecinde sık karşılaşılan ve kritik öneme sahip konular kapsamlı şekilde işlendi. Oturumlarda; gebelikte akut batın vakaları ve acil yaklaşımlar, gebelik sürecinde gelişen hipertansiyon ve gestasyonel diyabet, güncel sezaryen oranları, doğum sürecinde anestezi ve analjezi uygulamaları ile sağlıklı ve riskli yenidoğana yaklaşım prensipleri yer aldı. Ayrıca, postpartum dönemde gelişebilecek kanamalar, psikiyatrik aciller ve mediko-legal süreçler gibi multidisipliner müdahale gerektiren başlıklar tartışıldı.

Program, bölgedeki klinisyen hekimler, akademisyenler ve araştırma görevlilerinin yoğun katılımıyla yürütüldü; oturumlar boyunca vaka tartışmaları ve uygulamaya dönük öneriler öne çıktı. Sunumlar, hem klinik yaklaşımları hem de araştırma yönelimlerini bir arada ele alacak biçimde kurgulandı.

Bölgesel katma değer ve sürdürülebilirlik:

Kapanışta vurgulanan noktalardan biri, bu tür multidisipliner ortaklıkların araştırma görevlilerinin mesleki gelişimine doğrudan katkı sağlaması oldu. Düzenleyiciler ve katılımcılar, sempozyumun Doğu Anadolu Bölgesi'nde anne ve bebek sağlığı standartlarının yükseltilmesi adına atılan önemli bir adım olduğunu belirtti. Etkinliğin, klinik uygulamaları güncelleme, ekipler arası iletişimi güçlendirme ve bölgesel sağlık hizmetlerinde sürekliliği destekleme açısından sürdürülebilir etkiler yaratması hedefleniyor.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (SBÜ) ERZURUM TIP FAKÜLTESİ İŞ...

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (SBÜ) ERZURUM TIP FAKÜLTESİ İŞ BİRLİĞİYLE, ANNE VE BEBEK SAĞLIĞINDA GÜNCEL BİLİMSEL YAKLAŞIMLARIN ELE ALINDIĞI "1. KADIN DOĞUM GÜNLERİ: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ MULTİDİSİPLİNER GEBELİK SEMPOZYUMU" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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