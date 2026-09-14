Erzurum’da Atatürk anıtı önünde yeni eğitim-öğretim yılı coşkusu

Erzurum’da İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında kent genelinde törenler ve ziyaretlerle yeni eğitim-öğretim yılı karşılandı. Binlerce öğrenci ve öğretmen ders başı yaparken, İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici törenlerde yer alıp öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

çelenk töreni ve kent meydanındaki buluşma:

Havuzbaşı Kent Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene katılan öğrencilerle yakından ilgilenen İl Müdürü Süleyman Ekici, öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

okul ziyareti ve öğrenci teması:

Yakutiye Celal Akın İlkokulu öğrencileri de İlköğretim Haftası’nın heyecanını paylaşmak üzere İl Müdürü Süleyman Ekici’yi makamında ziyaret etti ve kendisine çiçek takdim etti. Ekici, öğrencilerle bir süre sohbet ederek yeni dönemin güzel başlangıçlara, yeni başarılara ve unutulmaz anılara vesile olmasını diledi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiamız için hayırlı ve başarılı olması temennisiyle İlköğretim Haftası’nı kutluyoruz" denildi.

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