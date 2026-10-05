Erzurum'da bilirkişilik mesleğinin yeni dönemine yeminle adım atıldı

yemin töreni ve açılış konuşmaları:

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen törende Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu tarafından yaklaşık 1.500 bilirkişi yemin etti. Programın açılışında Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Erdinç Avşar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Kapar konuşma yaptı. Rektör Hacımüftüoğlu, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

rapor hacmi ve maliyetlere ilişkin uyarılar:

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Erdinç Avşar, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in selamlarını ileterek 2025 yılında 1 milyon 600 bin dosyada bilirkişi raporu alındığını ve bu raporlar için toplam 7,7 milyar TL ödeme yapıldığını aktardı. Avşar, 2026 rakamlarının daha da yüksek olmasının muhtemel olduğunu ifade ederek bilirkişilerin dosyaları gereksiz masrafa yol açmadan, olabilecek en kısa sürede ve adil şekilde sonuçlandırması gerektiğini vurguladı.

Avşar ayrıca bilirkişilikte yaşanan en temel sorunun, hukuki süreçlerde ek veya tekrarlayan rapor talepleriyle davaların uzaması ve hem taraflara hem devlete ek maliyet oluşturması olduğunu belirtti. Mesleğin hassasiyetine dikkat çekerek, bilirkişiliğin bir geçim kaynağı olarak değil adalet mekanizmasının bir parçası olarak görülmesi gerektiğini söyledi ve "işini en güzel şekilde yapan kişi en iyi insandır" sözünü önemle paylaştı.

panel ve uzman değerlendirmeleri:

Törenin ardından "Bilirkişilik Kanununun 10. Yılında Hedefler, Kazanımlar ve Gelecek Vizyonu" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele Bilirkişilik Daire Başkanı Abdullah Murat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Canbolat ve Erzurum Adli Tıp Grup Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök panelist olarak katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bilirkişiliğin uzmanlık, tecrübe, tarafsızlık ve vicdani mesuliyet gerektirdiğini vurguladı. Vali Yardımcısı Uğur Kapar ise adaletin doğru ve zamanında tecellisinin yalnızca yargı makamlarının gayretiyle değil, uzman bilgisiyle mümkün olacağını belirterek bilirkişilerin önemine dikkat çekti.

Programa ayrıca AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile hakim ve savcılar katıldı. Etkinlik, yemin töreni ve panel aracılığıyla bilirkişilik uygulamalarının değerlendirilmesi ve mesleğin geleceğine ilişkin beklentilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

ERZURUM BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU TARAFINDAN DÜZENLENEN YEMİN TÖRENİNDE YAKLAŞIK 1500 BİLİRKİŞİ YEMİN ETTİ.