Erzurum'da birlik vurgusu: terörsüz Türkiye hedefi

Hayati Yazıcı Erzurum'da STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Erzurum'da sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda konuştu. Programa AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdürrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok da katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Yazıcı, birlik ve bütünlük mesajını ön plana aldı.

Toplantının katılımcıları ve gündemi:

Program, il başkanının ve belediye ile milletvekillerinin açılış konuşmalarıyla başladı. Toplantı boyunca STK temsilcileriyle yerel ve ulusal düzeydeki beklentiler, sosyal dayanışma ve hukuki çerçeveler ele alındı. Katılımcılar, bölgenin sorunlarına ilişkin görüşlerini paylaşırken, Yazıcı da AK Parti'nin politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi verdi. Toplantı sonunda STK temsilcilerinin sorularına yanıtlar verildi ve fikir alışverişi ile program sona erdi.

Yazıcı'nın 'terörsüz Türkiye' vurgusu:

Yazıcı, konuşmasında Türkiye'nin gücünün birlik ve bütünlükten geldiğini belirterek, bunun 86 milyon vatandaşın kardeşliğiyle sağlandığını ifade etti. Bu çerçevede yürütülen çalışmayı 'Terörsüz Türkiye' adıyla nitelendirdiklerini söyledi ve Cumhur İttifakı içinde Milliyetçi Hareket Partisi ile özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı değil ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteğine değindi. Yazıcı, sözlerinde şehitler ve gaziler hususundaki hassasiyeti vurgulayarak, bu mücadelenin insanları incitmeden yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında ayrıca Orta Doğu coğrafyasındaki silahlı unsurların bölgesel istikrarsızlığa yol açtığını ve bunların yerel halkı temsil etmediğini belirterek, bu tür oluşumların varlığını sürdürecek alanların kapatılması gerektiğini ifade etti. Yazıcı, bu hedef doğrultusunda atılan adımların kararlı şekilde devam edeceğini söyledi.

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi; STK temsilcilerinin değerlendirmeleri ve talepleri kayıt altına alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı Erzurum'da STK’lar ile bir araya geldi