Dolar 48,2578 +0,06%
Euro 55,9879 +0,21%
Bist 14.554,21 -0,60%
Altın Gram 6.960,90 -0,96%
EUR/USD 1,1597 +0,08%
Brent Petrol 88,79 +3,10%
--°

Erzurum'da çatı yangını: apartman boşaltıldı, itfaiyeci hastaneye kaldırıldı

Erzurum Yakutiye'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; itfaiyeci dumandan etkilendi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 20:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzurum'da çatı yangını: apartman boşaltıldı, itfaiyeci hastaneye kaldırıldı

Erzurum'da çatı yangını:

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Gülşah Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

müdahale ve tahliye:

Apartmanda bulunan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önlemeye çalıştı. Müdahale sırasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir itfaiye çalışanı dumandan etkilendi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

kontrol altına alma ve soruşturma:

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

ERZURUM’DA BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE SEBEP OLDU. İTFAİYE EKİPLERİ YANGININ...

ERZURUM’DA BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE SEBEP OLDU. İTFAİYE EKİPLERİ YANGININ BÜYÜMEMESİ VE ÇEVREYE SIÇRAMAMASI İÇİN MÜCADELE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı
images

Eskişehir'de kaybolduğu öne sürülen eş için yapılan ihbar asılsızlandı
images

Gülistan Doku soruşturmasında üç şüpheli Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi
images

Besni'de başıboş köpeklerden kaçarken düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kestel’de 30 ağustos gecesini aydınlatan Mela Bedel rüzgârı

Büyükkılıç 15 bini aşkın öğrenciyle yaz spor şöleninde buluştu

üç yılda sofraya gelen lezzet: Tekirdağ soğanının öne çıkan özellikleri

Baki Ersoy Erciyes Üniversitesi ve hastanelerindeki işçi açığını TBMM'ye taşıdı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı