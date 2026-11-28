olayın gelişimi:

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Oto Sanayi mevkisinde bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin çatısını sardı ve çevredekileri alarma geçirdi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Çevreden yapılan ihbarların ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, mahalle sakinlerinin yaşadığı kısa süreli panik ortamında müdahaleye başladı. İtfaiye ekipleri yürüttükleri söndürme çalışmaları sonucu alevleri yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alarak yangını söndürdü.

soğutma çalışmaları ve dron görüntüleri:

Yangın söndürüldükten sonra ekipler bölgedeki sıcak noktaları soğutmak için çalışmalara devam etti. Bu aşamadaki soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi; drone kayıtlarında iş yerinde meydana gelen hasar ve çatıda oluşan tahribat belgelendi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine dair henüz kesin bir tespit yapmadı. Olay yerindeki soğutma işlemleriyle birlikte hasarın boyutu havadan yapılan çekimlerle kayda geçirildi.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNDE BİR RESTORANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 2 SAATLİK MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGIN SONRASI BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.