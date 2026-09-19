Erzurum'da çocuklar üretimden pazara iklim bilinciyle tanıştı

COP31 hazırlıkları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen farkındalık çalışmaları, 81 ilde eş zamanlı devam ederken Erzurum ayağı Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü tarafından organize edildi. Etkinlik, çocukların iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında bilgi sahibi olmalarını ve bu süreçlere aktif katılım göstermelerini hedefledi.

Programın odak noktaları:

Etkinlikte amaç, çocukların iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir üretim, doğal kaynakların verimli kullanılması ve dijital israf gibi başlıklarda bilinçlenmesi olarak belirlendi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, iklim değişikliğinin yalnızca bugünü değil çocukların geleceğini doğrudan ilgilendiren küresel bir mesele olduğuna dikkat çekti ve çocukların fikirlerini ifade etmelerinin ile süreçlere dahil olmalarının önemini vurguladı.

Uygulamalı öğrenme: seradan pazara:

Program kapsamında katılımcılar, Aziziye Belediyesi Termal Destekli Domates Seralarını ziyaret ederek üretim sürecinin farklı aşamalarını yerinde gözlemledi. Termal kaynakların kullanıldığı seralarda üretim yöntemlerini incelerken çocuklara yerel üretim, doğal kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir tarım uygulamaları anlatıldı; böylece üretimin emek ve kaynaklarla ilişkisi uygulamalı olarak deneyimlendi.

Seradaki çalışmaların ardından çocuklar Ilıca pazarına geçerek ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu satış sürecine katıldı. Bu adım, üretimden pazarlamaya kadar uzanan döngünün görülmesini sağlayarak yerel üretim, bilinçli tüketim ve israfın önlenmesi konularında farkındalığı güçlendirdi.

Etkinliğe katılan çocuklar, iklim değişikliğiyle mücadelede herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak doğanın korunması, su ve enerji tasarrufu, israfın azaltılması ve çevrenin temiz tutulmasının geleceğe dönük önemine dikkat çekti.

Program çerçevesinde ayrıca "Dijital Ayak İzi ve Dijital İsraf", "Ekran Süresi Mini Anketi", "İklim Ağacı", "İklim ve Çocuk Hakları Mesajı Sandığı", sokak röportajları ve tohum topu dağıtımı gibi farklı farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Bu etkinliklerle çocukların iklim mücadelesine etkin katılımının güçlendirilmesi, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam hakkında toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, COP31 HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA 81 İLDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN FARKINDALIK ETKİNLİKLERİNİN ERZURUM AYAĞI, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENDİ.