Erzurum'da coğrafi işaretlerle kent lezzetleri gelecek nesle taşınıyor

Erzurum Ticaret Borsası, kuruluşunun 80. yılı kapsamında kentin zengin gastronomi mirasını ve yöresel değerlerini korumak amacıyla "Erzurum Coğrafi İşaretler Bilgilendirme Semineri" düzenledi. Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla geniş bir katılıma sahne oldu.

Katılımcılar ve açılış konuşmaları:

Seminere; Erzurum Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer gibi isimler katıldı. Akademisyenler, STK temsilcileri ve yerel aktörler de seminere dahil oldu.

Mevcut durum ve hedefler:

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, göreve geldikleri 2018 yılından bu yana coğrafi işaret çalışmalarına hız verdiklerini belirterek kentte tescilli ürün sayısının 62'ye ulaştığını söyledi. Oral, zaman zaman sayının düştüğü anlar olmasına rağmen hedeflerinin Türkiye genelinde birinci olmak olduğunu vurguladı ve bu başarıda emeği geçen kamu kurumları, her iki üniversite ve borsa personeline teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan ise coğrafi işaret tescilinin tek başına yeterli olmadığını; korunma, markalaşma ve katma değerin artırılmasına yönelik çalışmaların da eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Ülke genelinde şu anda bin 898 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu, bunların yaklaşık bin 700'ünün tarım ve gıda ürünleri olduğunu belirten Gürkan, Erzurum ölçeğinde ise 62 tescilli ürün ve yaklaşık 15 başvurunun süreçte beklediğini aktardı.

Seminerde adı sıkça anılan ürünler arasında Oltu cağ kebabı, Oltu taşı ve cıvil peyniri yer aldı; ayrıca unutulmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerin tescil ve tanıtım ihtiyaçlarına dikkat çekildi.

Uygulama ve beklentiler:

Katılımcılar, coğrafi işaretlerin yerel üreticinin gelirini artırma, bölge markalaşmasını güçlendirme ve kültürel mirasın korunması açısından kritik olduğunda görüş birliğine vardı. Seminerde tescilli ürünlerin pazarlama stratejileri, tedarik zinciri güvenliği ve kurumsal destek mekanizmalarının nasıl etkinleştirilebileceğine dair sunumlar yapıldı.

Konuşmaların ardından seminere katkı sağlayanlara plaket takdim edildi ve program sunumlarla devam etti. Etkinliğin bugün saat 16.00'ya kadar sürdüğü belirtildi.

Erzurum'da yürütülen bu çalışma, yerel değerlerin belgelenmesi ve ekonomik katma değere dönüştürülmesi bakımından örnek bir yerel girişim olarak öne çıkıyor; katılımcılar, koordinasyonun artırılması ve sürdürülebilir tanıtım politikalarının önemine vurgu yaptı.

Erzurum'da coğrafi işaretler bilgilendirme semineri düzenlendi