Erzurum’da dijital dönüşüm kadın girişimciliğin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor

Araştırmanın kapsamı ve yöntemleri:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanan "Dijitalleşmenin Kadın Girişimcilerin Başarıları Üzerindeki Etkisi" başlıklı çalışma, Dilşad Güzel ve Ayşegül Turan tarafından hazırlandı. Araştırma, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı Kadın Girişimciler Kurulu'na aktif üye olan 120 kadın girişimciyi kapsıyor. Elde edilen veriler SPSS 23 programı ile analiz edildi ve tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra regresyon analizleri kullanıldı.

Çalışmada üç hipotezin de kabul edildiği, analiz sonuçlarına göre dijitalleşmenin hem iş deneyimi hem de girişimci başarısı üzerinde pozitif bir etki gösterdiği bildirildi. Araştırma yerel ölçeğe odaklanarak Erzurum ilindeki girişimcilik ekosistemine dair özgün bulgular sundu.

Dijitalleşme iş deneyimini ve başarısını nasıl etkiliyor:

Regresyon sonuçları, dijitalleşmenin iş deneyimi ve girişimcilik başarısı üzerinde belirleyici bir rol oynadığını ortaya koydu. Araştırmada, dijital teknolojilerin işletme süreçlerini optimize ettiği, müşteri etkileşimini artırdığı ve yenilikçi uygulamalara olanak tanıyarak işletmelerin esneklik ve deneyim kazanmasını sağladığı vurgulandı. Buna paralel olarak iş deneyiminin, girişimcilerin stratejik karar alma ve başarı odaklı hareket etme kapasitesini iyileştirdiği tespit edildi.

Çalışma, dijitalleşme ile iş deneyiminin birbirini destekleyerek girişimci başarısını yükselttiğini göstermekte ve işletmelerin dijital dönüşüme yatırım yapmasının stratejik önemine dikkat çekmektedir.

Öneriler ve bölgesel yansımalar:

Yazarlar, Erzurum'daki girişimciler için dijitalleşme odaklı eğitim ve uygulamalı atölye çalışmalarının artırılması gerektiğini öneriyor. Özellikle teknoloji kullanımında güçlük çeken girişimcilere yönelik pratik eğitimlerin, mentorluk programlarının ve deneyim paylaşımını kolaylaştıracak yerel ağların kurulmasının önemine işaret edildi.

Ayrıca çalışmada KOSGEB, ETSO ve yerel kalkınma ajanslarının dijital dönüşüme yönelik destek programlarını çeşitlendirerek girişimcilerin dijital araçlara erişimini kolaylaştırmasının iş süreçlerinde verimlilik sağlayacağı belirtiliyor. E-ticaret ve dijital pazarlama ekosisteminin desteklenmesinin, Erzurumlu girişimcilerin hem bölgesel hem de ulusal pazarlarda rekabet gücünü artıracağına dikkat çekildi.

Son olarak, araştırma sonuçlarının Erzurum bağlamına özgü olduğuna vurgu yapılarak farklı sektörlerde dijitalleşme düzeylerinin karşılaştırmalı analize tabi tutulması ve benzer çalışmaların diğer illerde veya ulusal düzeyde tekrarlanmasının genellenebilirliği artıracağı önerildi. Çalışma, kadın girişimciliğinin sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmeye yönelik politika, eğitim ve iş birliği temelli stratejilere zemin hazırlamayı amaçlamaktadır.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA BAĞLI KADIN GİRİŞİMCİLER ARASINDA YAPILAN VE ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ’NDE YAYINLANAN "DİJİTALLEŞMENİN KADIN GİRİŞİMCİLERİN BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ" KONULU ARAŞTIRMADA İLGİNÇ SONUÇLAR ELDE EDİLDİ.