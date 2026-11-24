Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda tören yapıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programla coşkuyla kutlandı. 'Hep Sen Varsın Diye' temasıyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan video gösterimi ile şiir dinletileri programın ilk bölümlerini oluşturdu.

vali aydın baruş'un konuşması:

Vali Aydın Baruş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını, aynı zamanda akıl, kalp ve karakter inşa eden kutsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Baruş, medeniyetleri ayakta tutan unsurun insan olduğunu belirterek nitelikli ve bilinçli nesiller yetiştirmenin ülke geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Konuşmasında öğretmenlerin öğrencilere sadece bilgi sunmadığını; sevgi, saygı, hak ve adalet değerlerini öğreten, onları hayata hazırlayan ve karakter gelişimlerine yön veren kişiler olduklarını ifade etti. Bu bağlamda Sokrates'in "Dünyada her şeye değer biçilebilir; ancak öğretmenin eserine değer biçilemez." sözüne atıf yapan Vali Baruş, mesleğin toplum nezdindeki saygınlığına dikkat çekti.

Erzurum'un ilim ve irfan geleneğine vurgu yapan Baruş, Yakutiye ve Çifte Minareli Medreselerin kente ait bu köklü mirası temsil ettiğini söyleyerek öğretmenlerin her sabah sınıflarını açarak bu mirası geleceğe taşıdığını belirtti. Ayrıca konuşmasında teknolojik gelişmelere ve yapay zekâ çağının etkilerine de değindi; bilgiye erişimin kolaylaştığını ancak bilgiyi hikmete, vicdana ve sorumluluğa dönüştürmenin öğretmen rehberliğiyle mümkün olduğunu vurguladı. Baruş, teknolojinin bir çocuğun kaygısını fark edip ona umut veremeyeceğini, yeteneğini keşfettiğinde sevincini paylaşamayacağını ifade ederek öğretmenlerin yetiştirmedeki eşsiz rolünün değişmeyeceğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet’in sizlerden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözünü hatırlatan Vali Baruş, öğretmenlere özgüvenli ve ilimle donanmış nesiller yetiştirme çağrısı yaptı. Konuşmasının sonunda emekli öğretmenlere şükranlarını sunan Baruş, ebediyete intikal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle andı ve görev başındaki öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

etkinlikler, ödüller ve sergi ziyareti:

Program kapsamında emekli öğretmenlere plaket takdim edildi ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi, törene renk kattı. Etkinlik sonunda Vali Aydın Baruş ve il protokolü, Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan yağlı boya resim sergisini ziyaret etti.

Program, öğretmenlerin toplumun geleceğini inşa eden rolünü öne çıkaran vurgu ve törensel uygulamalarla sona erdi. Törene katılanlar, öğretmenliğin taşıdığı sorumluluğun ve Erzurum'daki kültürel eğitsel mirasın önemini bir kez daha tescillemiş oldu.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE SALONU’NDA DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTLANDI.