Erzurum'da eylülde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 44 yakalandı, 106 sınır dışı edildi

operasyonun kapsamı:

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar, işlemleri tamamlanmak üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

yakalanan göçmenler ve uygulanan yaptırımlar:

Operasyon kapsamında tespit edilen düzensiz göçmenlere toplam 1 milyon 814 bin 604 TL idari para cezası uygulandı. Uygulanan cezalar, tespit ve idari süreçlerin ardından kayda geçen resmi yaptırımları ifade ediyor.

sınır dışı işlemleri ve taşımacılık:

Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan 106 düzensiz göçmen, Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen charter uçuşuyla sınır dışı edildi. Sınır dışı işlemleri merkezin koordinasyonunda planlanarak icra edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilişkin çalışmalarını ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sürdüreceğini bildirdi.

ERZURUM’DA JANDARMA EKİPLERİNCE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 44 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANIRKEN, 106 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ.