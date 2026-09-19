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Erzurum'da gaziler ve şehitler anıldı: törenler ve ziyaretler

19 Eylül Gaziler Günü'nde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı Erzurum töreninde çelenk sunuldu, şiirler okundu ve şehitliklerde dualar edildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da gaziler ve şehitler anıldı: törenler ve ziyaretler

Erzurum'da Gaziler Günü törenleri

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Erzurum'da düzenlenen anma etkinliklerine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile beraberindeki heyet katıldı. Etkinlikler, kent merkezinde gerçekleştirilen tören ve şehitlik ziyaretlerini kapsadı.

Havuzbaşı programı:

Törenler, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda başladı; çelenkler Atatürk Anıtı'na sunuldu. Programda açılış konuşmaları yapıldı ve öğrencilerin okuduğu şiirlerle anma töreni devam etti. Katılımcılar burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları dinledi.

Karskapı ve mezarlık ziyaretleri:

Heyet daha sonra Karskapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dua edildi; şehit kabirlerine karanfil ve gül bırakıldı. Program kapsamında ayrıca Asri Mezarlık içindeki Polis Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği de ziyaret edilerek tüm şehitler için dualar edildi.

Etkinlikler, katılımcıların anma ve saygı duruşuyla sona erdi; tören boyunca şehitlerin hatırasına vurgu yapıldı ve kamuoyuna birlik mesajları iletildi.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI VE BERABERİNDEKİ HEYET, DAHA SONRA KARSKAPI ŞEHİTLİĞİ&#039;Nİ...

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI VE BERABERİNDEKİ HEYET, DAHA SONRA KARSKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ. ŞEHİTLİKTE KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ OKUNMASININ ARDINDAN DUA EDİLDİ. BAKAN YUMAKLI VE BERABERİNDEKİ HEYET, ŞEHİTLERİN MEZARLARINA KARANFİL VE GÜL BIRAKTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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