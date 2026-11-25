erzurum'da yolların son durumu:

Erzurum kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yollarda gizli buzlanma oluşturdu. Birçok ana arter ve ara sokakta yüzeyler adeta pist haline gelirken, sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybederek zincirleme ve maddi hasarlı kazalara karıştı.

Olay yerindeki ilk belirlemelere göre yaralanan vatandaşlar oldu; yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

kaza müdahalesi ve trafik düzenlemeleri:

İhbarların ardından kaza bölgelerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazalar nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik bir süre boyunca kontrollü olarak sağlandı ve olay yerlerinde güvenlik tedbirleri uygulandı. Yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamasını, mecburi durumlarda hız ve takip mesafesini artırmalarını istedi.

karla mücadele çalışmaları ve uyarılar:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri teyakkuza geçerek kent merkezi ve bağlantı yollarında tuzlama ve solüsyon çalışmalarını kesintisiz sürdürdü. Yetkililer ayrıca sürücülere kış lastiği bulunmadan çıkılmaması ve buzlanma olan güzergâhlarda ekstra dikkat gösterilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Gün boyunca devam eden çalışmalar ve soruşturmalarla birlikte, yetkililer vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip etmelerini ve olası yeni kazaların önüne geçilmesi için trafik kurallarına uymalarını istedi.

ERZURUM’DA GECE YARISINDAN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE ARDINDAN OLUŞAN BUZLANMA NEDENİYLE ÇOK SAYIDA TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.