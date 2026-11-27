Erzurum'da gece ve sabah saatlerine dikkat: buzlanma ve don bekleniyor

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecektir. Ancak sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor; bu durum bazı alanlarda görüş mesafesini düşürebilir.

Hava durumu ve beklenen etkiler:

Söz konusu pus ve sis olaylarıyla birlikte özellikle açık alanlarda ve ulaşım güzergâhlarında buzlanma ve don olayı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın ise güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa.) şeklinde eseceği bildirildi.

Uzman uyarıları ve alınması gereken tedbirler:

Yetkililer, 'Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' uyarısını yineledi. Sürücüler için hızın düşürülmesi, takip mesafesinin artırılması ve araçların kış koşullarına uygun şekilde hazırlanması; yayalar için ise görünürlüğün düştüğü saatlerde dikkatli hareket edilmesi öneriliyor. Ayrıca açıkta tarım ve hayvancılıkla uğraşanların soğuk etkilerine karşı gerekli önlemleri alması tavsiye edildi.

METEOROLOJİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN SON DEĞERLENDİRMELERE GÖRE: BÖLGE GENELİNDE HAVANIN AZ BULUTLU VE AÇIK GEÇECEK.