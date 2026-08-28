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Erzurum'da genç girişimciler ekonomik gündem ve eğitim projelerini masaya yatırdı

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Temmuz faaliyetlerini, para politikası ve mesleki eğitim konularını ele alıp yeni girişimcilere destek sözü verdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da genç girişimciler ekonomik gündem ve eğitim projelerini masaya yatırdı

toplantı ve katılımcılar:

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde Ağustos ayı olağan icra kurulu toplantısını İl GGK Başkanı İsmail Suci başkanlığında gerçekleştirdi.

ekonomi gündemi ve faaliyet değerlendirmesi:

Toplantının açılışında, Temmuz 2026 döneminde yürütülen faaliyetler ayrıntılı şekilde ele alındı. Kurul üyeleri, ETSO ev sahipliğinde düzenlenen Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm programının sonuçlarını istişare etti ve programda yer alan değerlendirmelerin yerel ekonomi perspektifine yansımalarını tartıştı. Bu kapsamda Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahanın görüşleri toplantı gündeminde önemli bir yer tuttu.

mesleki eğitim ve istihdam odaklı çalışmalar:

Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (MEİP) çerçevesinde pilot okullarda kurulan Protokol Yürütme Kurulu (PYK) toplantılarında ele alınan eğitim ve istihdam başlıkları kurul üyeleriyle paylaşıldı. Katılımcılar, eğitimin işgücü piyasasıyla entegrasyonunu güçlendirecek mekanizmalar ve yerel aktörlerin rolü üzerinde görüşlerini sundu.

girişimcilere destek ve program bilgilendirmesi:

Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesine yönelik bölümde iki yeni girişimci misafir edildi. Genç girişimciler Alperen Özer ve Haktan Bakan projelerini kurula anlattı; üyeler ETSO ve GGK olarak gençlerin yanında olacaklarını ve gerekli yönlendirme ile kaynak erişimi konusunda destek sağlayacaklarını bildirdi.

Toplantıda ayrıca KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 3. dönem başvuru süreçleri hakkında icra kurulu üyelerine kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Üyeler başvuru takvimi, öncelikli alanlar ve başvuru hazırlığına dair tavsiyeleri ele aldı.

Kurul, çalışmalarına sunduğu katkılardan dolayı GGK üyesi Baklavacı Selami Usta'ya teşekkür etti ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler için koordinasyonun sürdürüleceğini kaydetti.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) BÜNYESİNDE FAALİYETLERİNİ YÜRÜTEN TOBB ERZURUM GENÇ...

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) BÜNYESİNDE FAALİYETLERİNİ YÜRÜTEN TOBB ERZURUM GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU (GGK), AĞUSTOS AYI OLAĞAN İCRA KURULU TOPLANTISINI İL GGK BAŞKANI İSMAİL SUCİ BAŞKANLIĞINDA YAPTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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