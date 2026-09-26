Erzurum'da gıda denetimleri devam ediyor: bir haftada 458 işletme incelendi

denetim çalışmaları aralıksız sürüyor:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla yürüttükleri saha denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Kurum tarafından 18-25 Eylül 2026 tarihleri arasında eş zamanlı gerçekleştirilen kontrollerde, üretim, toplu tüketim ve satış yerleri dâhil olmak üzere toplam 458 gıda işletmesi mercek altına alındı.

denetim kapsamı ve öncelikler:

Denetimler hem rutin hem de risk esaslı yaklaşımlarla planlandı. Denetim ekipleri mevzuata uygunluğu, hijyen koşullarını ve son tüketim tarihlerine uyumu kontrol ederek, tüketici sağlığını doğrudan etkileyebilecek hususlara öncelik verdi. Bu kapsamlı saha çalışması, gıda zincirinin farklı halkalarında eş zamanlı inceleme yapılmasını sağladı.

numune alma ve Alo 174 başvuruları:

Rutin kontrollerin yanı sıra laboratuvar ortamında değerlendirilmek üzere 5 adet gıda numunesi alındı. Alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre mevzuata aykırı tespit edilmesi halinde yasal işlemlerin titizlikle uygulanacağı bildirildi. Ayrıca hafta boyunca Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 16 başvuru ve ihbar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince anında değerlendirmeye alındı ve şikâyete konu işletmelerde gerekli resmi kontroller gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlığını korumak adına denetimlerin il genelinde 7/24 esasına göre kararlılıkla devam edeceğini vurguladı ve tüketicilerin olası ihbarları Alo 174 hattı üzerinden bildirmeye devam etmeleri çağrısında bulundu.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE GÜVENİLİR GIDA ARZINI SAĞLAMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ DENETİM FAALİYETLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA SON BİR HAFTADA İL GENELİNDE YÜZLERCE GIDA İŞLETMESİ MERCEK ALTINA ALINDI.