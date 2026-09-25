Dolar 48,9599 +0,02%
Euro 55,8607 +0,34%
Bist 12.934,12 +0,36%
Altın Gram 6.827,80 +0,92%
EUR/USD 1,1404 +0,21%
Brent Petrol 98,52 -1,70%
--°

Erzurum'da güvene dayalı hizmet vurgusu: yeni il emniyet müdüründen şehit ailesine ziyaret

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, eşiyle şehit Polis Memuru Kubilay Karaman’ın ailesini ziyaret etti; göreve başlarken huzur ve iş birliği taahhüdü verdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da güvene dayalı hizmet vurgusu: yeni il emniyet müdüründen şehit ailesine ziyaret

Erzurum'da yeni görev, şehit ailesine ziyaret

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve eşi Saliha Serap Ay, görev başındayken şehit düşen Polis Memuru Kubilay Karaman'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Yapılan açıklamada şehitlere yönelik rahmet, minnet ve saygı ifadelerine yer verildi.

şehit ailesine taziye ve destek:

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilendirmede ziyaretin, şehit yakınlarına manevi destek sunma ve teşkilatın şehit aileleriyle dayanışma geleneğini sürdürme amacı taşıdığı belirtildi. Yapılan açıklamada 'Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz' ifadesi yer aldı.

göreve başlarken öncelikler ve taahhütler:

Göreve başlaması vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Mahmut Ay, Erzurum'un tarih, kültür ve vatan sevgisiyle Türkiye'nin müstesna şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Ay, bu kentte görev yapmanın hem sorumluluk hem de onur olduğunu belirterek önceliklerini şöyle sıraladı: Erzurum'un huzur ve güvenliğinin daha da güçlendirilmesi, vatandaşların kendilerini güvende hissettiği bir şehir ortamının tesis edilmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyeti anlayışıyla yürütülmesi.

Ay, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, adalet ve hakkaniyet ilkelerini esas alacaklarını; teşkilatın tüm mensuplarıyla birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını aktardı. Suç ve suçluyla mücadelede kararlı olunacağını, bu sürecin vatandaşlarla karşılıklı güven ve saygı temelinde yürütüleceğini ifade etti.

iş birliği ve hizmet vurgusu:

İl Emniyet Müdürü, ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve Erzurum halkıyla iş birliği içinde hareket edeceklerini söyledi. 'Erzurum’un huzuru, bizim görev anlayışımızın temelidir' sözünü tekrar eden Ay, gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini sürdüreceklerini ve ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehit olanları rahmetle, gazileri şükranla anarak görevin hayırlı olmasını diledi.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT AY, ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU KUBİLAY KARAMAN’IN AİLESİNİ ZİYARET...

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT AY, ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU KUBİLAY KARAMAN’IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ. AYRICA GÖREVE BAŞLAMASI MÜNASEBETİYLE BİR MESAJ PAYLAŞAN AY, "TARİHİ, KÜLTÜRÜ, VATAN VE MİLLET SEVGİSİYLE ÜLKEMİZİN MÜSTESNA ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLAN ERZURUM'DA GÖREV YAPMANIN SORUMLULUĞUNU VE ONURUNU TAŞIYORUM" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kutlamalarda artan gürültü ve kirlilik için Amed Sportif Faaliyetler taraftarlar...
images

Samanla geçinenlerin arka planı: pres ve nakliye hattı
images

Köyde gözyaşlarıyla uğurlanan 12 yaşındaki Muhammet Ali
images

Bilecik'te üç haftadır onarılmayan su patlağı mahalleliyi isyan ettirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gülabibey mahallesi'nde çarpışma: üç tekerlekli elektrikli motosiklet ve hafif ticari araç kaza yaptı

İlçelerle büyüyen Sivas hedefi: Eken'den tescilli ürünlerle ekonomik canlanma

Soluk almanın önemi: çocukluktan başlayarak akciğer sağlığını korumak

Sakarya gişelerinde denetimde midye kaçakçılığı ve pasaportsuz küçükbaşlar ortaya çıktı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı