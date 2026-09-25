Erzurum'da güvene dayalı hizmet vurgusu: yeni il emniyet müdüründen şehit ailesine ziyaret

Erzurum'da yeni görev, şehit ailesine ziyaret

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve eşi Saliha Serap Ay, görev başındayken şehit düşen Polis Memuru Kubilay Karaman'ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Yapılan açıklamada şehitlere yönelik rahmet, minnet ve saygı ifadelerine yer verildi.

şehit ailesine taziye ve destek:

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilendirmede ziyaretin, şehit yakınlarına manevi destek sunma ve teşkilatın şehit aileleriyle dayanışma geleneğini sürdürme amacı taşıdığı belirtildi. Yapılan açıklamada 'Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz' ifadesi yer aldı.

göreve başlarken öncelikler ve taahhütler:

Göreve başlaması vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Mahmut Ay, Erzurum'un tarih, kültür ve vatan sevgisiyle Türkiye'nin müstesna şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Ay, bu kentte görev yapmanın hem sorumluluk hem de onur olduğunu belirterek önceliklerini şöyle sıraladı: Erzurum'un huzur ve güvenliğinin daha da güçlendirilmesi, vatandaşların kendilerini güvende hissettiği bir şehir ortamının tesis edilmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyeti anlayışıyla yürütülmesi.

Ay, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, adalet ve hakkaniyet ilkelerini esas alacaklarını; teşkilatın tüm mensuplarıyla birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını aktardı. Suç ve suçluyla mücadelede kararlı olunacağını, bu sürecin vatandaşlarla karşılıklı güven ve saygı temelinde yürütüleceğini ifade etti.

iş birliği ve hizmet vurgusu:

İl Emniyet Müdürü, ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve Erzurum halkıyla iş birliği içinde hareket edeceklerini söyledi. 'Erzurum’un huzuru, bizim görev anlayışımızın temelidir' sözünü tekrar eden Ay, gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini sürdüreceklerini ve ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehit olanları rahmetle, gazileri şükranla anarak görevin hayırlı olmasını diledi.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT AY, ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU KUBİLAY KARAMAN’IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ. AYRICA GÖREVE BAŞLAMASI MÜNASEBETİYLE BİR MESAJ PAYLAŞAN AY, "TARİHİ, KÜLTÜRÜ, VATAN VE MİLLET SEVGİSİYLE ÜLKEMİZİN MÜSTESNA ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLAN ERZURUM'DA GÖREV YAPMANIN SORUMLULUĞUNU VE ONURUNU TAŞIYORUM" DEDİ.